Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Τελικών του NBA είχε το φινάλε που της άρμοζε. Και μία πολύ δυνατή φράση μετά το τέλος.

Το ζευγάρι των Τελικών του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς έχει αποζημιώσει μέχρι και τον πιο απαιτητικό φίλο του ΝΒΑ, μοιράζοντας ταυτοχρόνως απαντήσεις στους επικριτές της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Μετά από μνημειώδες παιχνίδι στο Madisson Square Garden, οι Νιου Γιορκ Νικς αγκάλιασαν τον τίτλο του πρωταθλητή κάνοντας το 3-1 στη σειρά και έχοντας πλέον τρεις ευκαιρίες για φορέσουν δαχτυλίδι για πρώτη φορά μετά το 1973.

Κι όλα αυτά ενώ μέχρι το 18′, οι ασυμβίβαστοι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχαν 12 εύστοχα τρίποντα για κανένα λάθος. Με απόλυτη συγκέντρωση τα «σπιρούνια» όδευαν πρόσω ολοταχώς προς την ισοφάριση της σειράς, κάνοντας κάτι που φαινόταν απίθανο πέντε μέρες πριν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς την παρέα του Μπράνσον και δη τον Ου Τζι Ανουνόμπι.

Οι Νεϋορκέζοι που βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμα και με 81-52, ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA, αφήνοντας πλέον δεύτερη εκείνη από το -24 των Σέλτικς επί των Λέικερς το 2008, κατακτώντας στο τέλος το πρωτάθλημα. Και φυσικά το -20 των Ρόκετς του Ολάζουον απί των Μάτζικ το 1995.

"I got a special shout-out for OG because he saved me … a lifetime of regret.



Josh Hart following Game 4 of the NBA Finals. pic.twitter.com/AlLD05RaaX — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 11, 2026

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα σε σημείο σκέψης για… δεύτερο άγαλμα της Ελευθερίας, σαν μία άλλη συνείδηση της πόλης, ήταν ο Ανουνόμπι. Ο οποίος έτρεξε και σταμάτησε τον Φοξ στα 10” αποτρέποντας το βέβαιο 108-105 και λίγα δευτερόλεπτα μετά πέταξε στον… ουρανό της Νέας Υόρκης για το tip in της ζωής του.

Ταυτόχρονα λύτρωσε και έναν συμπαίκτη του, όπως ο δεύτερος παραδέχθηκε στη συνέντευξη τύπου του 4ου τελικού. Ο Τζος Χαρτ έχασε τετ α τετ χωρίς τερματοφύλακα στα 1’58” πριν το τέλος του αγώνα όταν έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο αλλά δεν τελειώσε τη φάση για να βάλει μπροστά τους Νικς με 105-104. «Με έσωσε από μια ζωή τύψεων», είπε ο ίδιος για τον Ανουνόμπι.