Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ισοφάρισε μια «κορυφή» στο NBA, όμως στις κερκίδες ξεχώρισε μία παρουσία, που θύμισε ΑΕΚ!

Επέστρεψε, πάλεψε, έγραψε ιστορία, όμως δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε ξανά στο παρκέ, μετά τον τραυματισμό στον αριστερό προσαγωγό, που τον είχε βάλει στα… πιτς, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής.

Τα «ελάφια» ηττήθηκαν στο Madison Square Garden με 118-109, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του NBA Cup.

Από την πλευρά του, πάντως, ο «Greek Freak» έκανε και πάλι ένα «γεμάτο» ματς. Η στατιστική του στο φινάλε «έγραψε» 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Με τους συγκεκριμένους αριθμούς, λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ισοφάρισε μία κορυφή, στον «μαγικό κόσμο» του NBA και πλέον, ετοιμάζεται για τη… μοναξιά της πρώτης θέσης!

Αυτό αποτέλεσε το 157ο ματς στην καριέρα του, στο οποίο πέτυχε τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Έτσι, βρίσκεται στην πρώτη θέση όλων των εποχών της εν λόγω λίστας, μαζί με τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Giannis' 157 games with 30/10/5 are tied for the most in NBA history. pic.twitter.com/gBOQT62yAA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Κάτι από… ΑΕΚ

Κάτι ακόμα που ξεχώρισε στη Νέα Υόρκη, ήταν η παρουσία της… ΑΕΚ! Όπως είναι λογικό, αρκετοί φίλαθλοι στις εξέδρες περίμεναν για μία φωτογραφία και ένα αυτόγραφο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε ένα πλάνο, όπου παρουσίαζε τον ηγέτη των Μπακς να υπογράφει σε μία μπλούζα των Μπακς, φαίνεται στο βάθος μία ελληνική σημαία, την οποία κρατά ένας φίλαθλος, που φορά κασκόλ της «Ένωσης»!

Το «κιτρινόμαυρο» κασκόλ ξεχώρισε στις εξέδρες του Madison Square Garden και σίγουρα, προσέφερε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

GREEK FREAK HOOPS TONIGHT 😤



He makes his return for the @Bucks for the 1st time since 11/17!



🆚 MIL-NYK • East Group C

🏆 @emirates NBA Cup

⏳ 7:30pm/et on Prime pic.twitter.com/0sVchaVYWZ — NBA (@NBA) November 28, 2025