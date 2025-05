Most points per minute during the NBA playoffs (minimum 20 MIN) 👇



🔹.88 — Giannis Antetokounmpo

🔸.85 — Pat Spencer

🔹.80 — Jayson Tatum

🔹.79 — Shai Gilgeous-Alexander

🔹.79 — Jalen Brunson

🔹.77 — Donovan Mitchell



Elite company for the Warriors rookie 🤯 pic.twitter.com/OtD5NO4kYU