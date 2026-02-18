Τι ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας για την προσπάθεια των Μιλγουόκι Μπακς, την πίστη του σ’ αυτούς, αλλά και τις φιλοδοξίες του.

Άλλη μία περίοδος ανταλλαγών στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε, με τον Γιάννης Αντετοκούνμπο να παραμένει σταθερά στο Ουισκόνσιν και στους Μιλγουόκι Μπακς, χωρίς να αλλάξει «στρατόπεδο».

Ο Ελληνονιγηριανός σταρ έχει ξεκαθαρίσει σε πρόσφατες τοποθετήσεις του πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην ομάδα που τον ανέδειξε. Εδώ και 13 χρόνια αποτελεί μέλος των «Ελαφιών», έχοντας ταυτίσει το όνομά του με τον σύλλογο, ο οποίος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω του για να διεκδικήσει διακρίσεις.

Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο «Greek Freak» υπογράμμισε ότι, παρότι δηλώνει αφοσιωμένος στους Μπακς, ο απόλυτος στόχος του παραμένει η επιστροφή στην κορυφή του «μαγικού κόσμου» του NBA.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, εφόσον διαπιστώσει πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια της ομάδας από το Ουισκόνσιν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αν το πρωτάθλημα δεν είναι στο πλάνο των Μπακς, τότε ίσως χρειαστεί να εξετάσω μια διαφορετική κατεύθυνση».