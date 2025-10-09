Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε «παρών» για τους Μπακς και τι είπε για το «ανοιχτό παράθυρο».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο στο NBA, μετά από ένα ισχυρισμό του Σαμς Σαράνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος άφησε, ουσιαστικά, να εννοηθεί πως μόνο βέβαιο δεν είναι το μέλλον του «Greek Freak» στους Μπακς.

Παρ’ όλα αυτά, ο ηγέτης του Μιλγουόκι τόνισε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, πως δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Μάλιστα, εξέφρασε την πίστη του για τις ικανότητες του φετινού ρόστερ των Μπακς, λέγοντας πως το μυαλό του είναι μόνο στην ομάδα του.

Παράλληλα, όμως, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε ανοιχτό ένα… παράθυρο για το μέλλον, λέγοντας πως θα ήταν ανθρώπινο, εάν άλλαζαν τα δεδομένα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποφασίζει για όλα στους Μπακς κι αυτό φάνηκε Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τεράστιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ για τους Μπακς αλλά όχι τον απόλυτο «αφέντη» όπως έγινε κατανοητό κι αυτό το καλοκαίρι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Πρώτα απ ‘όλα, δεν έχω διαβάσει αυτή την ιστορία. Όταν ξεκινά η σεζόν, προσπαθώ να αποχωρήσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και στην ομάδα μου. Αλλά, ναι, το έχω πει πολλές φορές, θέλω να βρίσκομαι σε μια κατάσταση που μπορώ να κερδίσω και τώρα είμαι εδώ. Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου.

Είμαι εδώ για να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όπου μπορούμε να πάμε και σίγουρα θα είναι δύσκολο. Θα το παλεύουμε μέρα με τη μέρα, αλλά εγώ είμαι εδώ. Οπότε, όλα τα άλλα επιπλέον πράγματα δεν έχουν σημασία. Νομίζω ότι έχω επικοινωνήσει με τους συμπαίκτες μου, έχω επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που σέβομαι και αγαπώ, ότι τη στιγμή που θα πατήσω σε αυτό το γήπεδο ή σε αυτή την εγκατάσταση, θα φορέσω αυτή τη φανέλα, τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είμαι δεσμευμένος σε ό,τι έχω μπροστά μου.

Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, έχεις το δικαίωμα να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένος σε αυτήν την ομάδα. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτούς τους τύπους, σε αυτήν την ομάδα και σε αυτό το προπονητικό επιτελείο και στον εαυτό μου».