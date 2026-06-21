Ο καταξιωμένος skills development coach, Γκέινον Μπέικερ, φτάνει στη Ζάκυνθο και, σε συνεργασία με την Αθλητική Γυμναστική Ένωση Ζακύνθου (ΑΓΕΖ), θα μοιράσει την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες του με σταρ του ΝΒΑ σε αθλητές του νησιού, το τριήμερο 22–24 Ιουνίου 2026 στο γήπεδο της Παναγούλας.

Ο Αμερικανός κόουτς, ο οποίος έχει εργαστεί με «λαμπερούς» αστέρες όπως ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ, οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ και πιο πρόσφατα ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς και ρούκι της σεζόν του ΝΒΑ, Κούπερ Φλαγκ, θα προσφέρει ένα μοναδικό τριήμερο προπονήσεων στους νεαρούς παίκτες που θα δώσουν το παρών.

Ο Γκέινον Μπέικερ, του οποίου το σαγηνευτικό ταξίδι δεν ξεκίνησε μεν καριέρα ως παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς, στους οποίους δοκιμάστηκε σε νεαρή ηλικία, αλλά τον οδήγησε σε διαφορετικό δρόμο έμπνευσης και προσφοράς, έρχεται για άλλο ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα. Στο πλευρό του θα είναι ο κόουτς Δημήτρης Γαλάνης, άλλοτε προπονητής των Ηρακλή και Καβάλας, ο οποίος βρέθηκε στη Ζάκυνθο και για το πρόσφατο Πασχαλινό camp της ΑΓΕΖ και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και στην ανάπτυξη νεαρών αθλητών.

Η ΑΓΕΖ συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθειά της να προσφέρει στους νεαρούς αθλητές εμπειρίες υψηλού επιπέδου, διοργανώνοντας για ακόμη μία χρονιά το AGEZ Basketball Camp. Η παρουσία του Γκέινον Μπέικερ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του camp που έγινε θεσμός και στο οποίο, τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φιλοξενηθεί σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και των πάγκων, όπως οι Γιάννης Σφαιρόπουλος και Θανάσης Παπαχατζής, προσφέροντας επίσης πολύτιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Στόχος του AGEZ Basketball Camp είναι να δώσει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να προπονηθεί σε επαγγελματικά πρότυπα, να εξελίξει τις ατομικές του δεξιότητες, να αποκτήσει μπασκετικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου και να εμπνευστεί από ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο άθλημα, σε μία διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του μπάσκετ και των νέων αθλητών του νησιού.