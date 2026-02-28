Η εικόνα του εκνευρισμένου και εκτός εαυτού Νίκολα Γιόκιτς, μόνο γνώριμη στο μάτι δεν είναι. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς, σε βαθμό που οι haters του, του προσάπτουν πως… ευκαιριακά παίζει μπάσκετ αφού δεν μοιάζει να παθιάζεται, να το ευχαριστιέται κλπ. Άσχετα που κάνει ό,τι θέλει σε αυτό, κυριαρχεί και πρόσφατα τους «έβαλε στη θέση τους».

Όπως και να έχει συνήθως στο παρκέ εμφανίζεται ένας ήρεμος ως προς τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές του Νίκολα Γιόκιτς, η νηφαλιότητα του οποίου βοηθάει στις… τρέλες που κάνει, τα άνιωθα σουτ που βάζει και τις «άρρωστες» ασίστ που (μόνο αυτός) βλέπει.

Πριν από λίγες ώρες όμως η (ασυνήθιστη) κατάσταση ήταν αλλιώς. Κατά τη διάρκεια ενός δραματικού αγώνα στην Οκλαχόμα όπου οι Θάντερ λύγισαν στην παράταση την παρέα του Γιόκιτς (127-121), άναψαν τα αίματα κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου, όταν ο Ντορτ άνευ λόγου και αιτίας προέταξε το κορμί και το πόδι του για να βρει τον «Joker» σε ανύποπτη φάση.

Μία «βρώμικη» σκέψη που τιμωρήθηκε με αποβολή αλλά έφερε και… συμπλοκή αφού έβγαλε τον Νίκολα Γιόκιτς από τα ρούχα του. Ο Σέρβος σούπερ σταρ μόλις σηκώθηκε πάνω, πήγε και ζήτησε «τα ρέστα» από τον αντίπαλό του, δεχόμενος μάλιστα και τεχνική ποινή για την αντίδρασή του.

Nah man Nikola Jokic was ready to take a life. Bro eyes look crazy as f**k pic.twitter.com/WblQnlvrtt — Hater Report (@HaterReport) February 28, 2026

Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, το ζήτημα λύθηκε στη ΜΑΤΣΑΡΑ που είχε για πρώτο σκόρερ τον Μάρει με 39 πόντους σε 47’13”, ενώ αμέσος επόμενος ήταν ο SGA με 36 πόντους και 9 ασίστ.

Triple Double, ένα ακόμα για τον Γιόκιτς που ολοκλήρωσε την πολυσχιδή του εμφάνιση με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 14 τελικές πάσες σε 44’34”.