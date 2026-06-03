Ένα συμβόλαιο από «χρυσάφι». Μία κινέζικη εταιρεία παπουτσιών αποφάσισε να στρώσει ένα… χαλί εκατομμυρίων για τα πόδια του Στεφ Κάρι.
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ μπορεί να διανύει το 38ο έτος της ηλικίας του, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τη Li-Ning.
Γι’ αυτό και αποφάσισε να του δώσει για τα επόμενα 10 χρόνια μία συμφωνία που είναι από «ΧΡΥΣΟ»!
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, για τη συνεργασία των δύο πλευρών, ο Σαμς Σαράνια το πήγε ένα… βήμα παρακάτω.
Πιο συγκεκριμένα, έβγαλε στο «φως» της δημοσιότητας τα χρήματα που θα εισπράξει ο Στεφ Κάρι την επόμενη 10ετία από τη Li-Ning.
Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 400.000.000 δολάρια! Αυτό σημαίνει πως ο 38χρονος μπασκετμπολίστας θα βάζει στον προσωπικό του λογαριασμό 40.000.000 δολάρια, για τη νέα του συνεργασία!
Ποιο είναι το πιο απίθανο της υπόθεσης;
Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος είχε κι άλλες προτάσεις παρόμοιες με αυτή της Li-Ning!
Ωστόσο, ο Στεφ Κάρι αποφάσισε να πει το «ναι» στην εταιρεία ρουχισμού από την Κίνα, που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη!
Μία συμφωνία που μόνο σπάνια βλέπουμε στον αθλητισμό. Και πόσω μάλλον, από έναν αθλητή που είναι στη «δύση» της καριέρας του.
Παρ’ όλα αυτά, τα όσα έχει καταφέρει ο Στεφ Κάρι στην καριέρα του είναι αρκετά, για να καταλάβουμε το γιατί η Li-Ning τού έδωσε ένα «ΧΡΥΣΑΦΙ»!