Ένα ποσό που προκαλεί «ζαλάδα»! Ο Στεφ Κάρι υπέγραψε συμβόλαιο 10 ετών με τη Li-Ning και θα πάρει πίσω ένα «χρυσάφι»!

Ένα συμβόλαιο από «χρυσάφι». Μία κινέζικη εταιρεία παπουτσιών αποφάσισε να στρώσει ένα… χαλί εκατομμυρίων για τα πόδια του Στεφ Κάρι.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ μπορεί να διανύει το 38ο έτος της ηλικίας του, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τη Li-Ning.

Γι’ αυτό και αποφάσισε να του δώσει για τα επόμενα 10 χρόνια μία συμφωνία που είναι από «ΧΡΥΣΟ»!

Landmark: Golden State star Stephen Curry's 10-year endorsement deal with Li-Ning is worth over $400 million, industry sources tell ESPN. Curry had similar financial commitments from other brands, including at least one more lucrative offer, but chose Li-Ning to power Curry… https://t.co/4xp0gy5vJB — Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2026

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, για τη συνεργασία των δύο πλευρών, ο Σαμς Σαράνια το πήγε ένα… βήμα παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, έβγαλε στο «φως» της δημοσιότητας τα χρήματα που θα εισπράξει ο Στεφ Κάρι την επόμενη 10ετία από τη Li-Ning.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 400.000.000 δολάρια! Αυτό σημαίνει πως ο 38χρονος μπασκετμπολίστας θα βάζει στον προσωπικό του λογαριασμό 40.000.000 δολάρια, για τη νέα του συνεργασία!

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 1, 2026

Ποιο είναι το πιο απίθανο της υπόθεσης;

Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος είχε κι άλλες προτάσεις παρόμοιες με αυτή της Li-Ning!

Ωστόσο, ο Στεφ Κάρι αποφάσισε να πει το «ναι» στην εταιρεία ρουχισμού από την Κίνα, που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη!

Μία συμφωνία που μόνο σπάνια βλέπουμε στον αθλητισμό. Και πόσω μάλλον, από έναν αθλητή που είναι στη «δύση» της καριέρας του.

Παρ’ όλα αυτά, τα όσα έχει καταφέρει ο Στεφ Κάρι στην καριέρα του είναι αρκετά, για να καταλάβουμε το γιατί η Li-Ning τού έδωσε ένα «ΧΡΥΣΑΦΙ»!