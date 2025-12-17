Φοβερή δήλωση από τον προπονητή που είχε ο Βεζένκοφ στην αμερικανική του περιπέτεια, αναφορικά με τον περιορισμό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Έλειπε η… γάτα (Μιλγουόκι Μπακς) και χόρεψαν τα «ποντίκια». Ένας εκ των πλεόν πιθανών brand αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη συνέχεια της πλούσιας καριέρας του, Νιου Γιορκ Νικς, πανηγύρισαν πριν από λίγες ώρες την κατάκτηση ενός τροπαίου 52 χρόνια μετά το τελευταίο.

Η «εφεύρεση» του NBA Cup έδωσε ένα έξτρα κίνητρο μέσα στη σεζόν στις ομάδες και οι Νεϋορκέζοι, είπαν «βεβαίως». Οι δεύτεροι της Ανατολής Νικς, επικράτησαν με 124-113 των Σαν Αντόνιο Σπερς που χάρις την εξαιρετική αμυντικά τελευταία περίοδο, στέφθηκαν με τον άτυπο τίτλο των Κυπελλούχων Αμερικής.

Ένας τίτλος που έρχεται σε δεύτερη μοίρα με τα καλώς κείμενα που φαίνεται να υπάρχουν στο Madison Square Garden τους τελευταίους μήνες να κερδίζουν. Ως επιστέγασμα μίας όμορφης και καλοδουλεμένης προσπάθειας που για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται πως έχει μέλλον. Κύριος υπεύθυνος της οποίας είναι ο κορυφαίος προπονητής της λίγκας με τους Καβς το 2009 και με τους Κινγκς το 2023. Τεχνικός του Σάσα Βεζένκοφ στην αντίπερα όχθη του ωκεανού, Χ4 πρωταθλητής του ΝΒΑ.

Ο λόγος για τον Μάικ Μπράουν με την ευγενική φυσιογνωμία που έχει μοιράσει καλά τους ρόλους στο σύνολο που διαθέται και ο οποίος δεν… κόμπιασε στο επικείμενο match-up της ομάδας του με τον Γουεμπανιάμα που γύρισε στη δράση.

Το γαλλικό «φαινόμενο» εξακολουθεί και μάλιστα με μεγαλύτερη συχνότητα να προβληματίζει τα αντίπαλα προπονητικά σταφ. Σαν ένα χτύπημα που ξέρεις ότι θα έρθει, ακόμα και από που. Δεν μπορείς όμως να το σταματήσεις.

Wemby is a difficult man to strategize for 😭 pic.twitter.com/nVFZTIaZyx — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2025

Γι’ αυτό και πριν τον τελικό του NBA Cup, ο Μάικ Μπράουν το έριξε στην… θρησκεία. Η απάντηση που έδωσε στο πλάνο αντιμετώπισης του Γουεμπανιάμα, ήταν «όλα τα λεφτά».

«Πας στην εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι», ήταν τα λόγια του. Πρακτική η οποία μάλλον… έπιασε αφού ο Wemby έφυγε ηττημένος από το παρκέ, παίζοντας μόνο 25 λεπτά και ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ο οποίος λύγισε μετά το τέλος του αγώνα, αφού δακρυσμένος παραδέχθηκε ότι έχασε κάποιον κοντινό του και το πληροφορήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Αυτός ο κάποιος ήταν η γιαγιά του, με την οποία είχε ιδιατέρως στενή σχέση.