Τέτοια συνέντευξη Τύπου, όπως αυτή που έλαβε χώρα στον «θαυμαστό κόσμο» του NBA, σίγουρα δεν έχετε ξαναδεί.

Ο Τζο Μαζούλα σπάνια απογοητεύει με τις εκφράσεις και τους μορφασμούς του, προσφέροντας συνήθως άφθονο γέλιο. Αυτό έκανε και τούτη τη φορά, με διαφορετικό όμως τρόπο.

Ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς τους οποίους οδήγησε στην κατάκτηση του δαχτυλιδιού το 2024, είχε παράπονα από τη διαιτησία και τα εξέφρασε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Οι Κέλτες έπεσαν στο 24-15 της Ανατολής (3η θέση), αφού δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πέισερς που ναι μεν δείχνουν σημάδια ζωής (τρεις σερί νίκες), πλην όμως παραμένουν στον… πάτο της κατάταξης στην ανατολική περιφέρεια με ρεκόρ 9-31.

Το καλάθι του Πασκάλ Σιάκαμ ήταν εκείνο που έκρινε τον τελικό νικητή στα 6.1” για το τέλος της αναμέτρησης αφού η προσπάθεια του Ντέρικ Γουάιτ βρήκε σίδερο. Μία αλληλουχία ενεργειών που θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική εξέλιξη.

Όσον αφορά πάντως την τελευταία κατοχή της ομάδας της Ιντιάνα, περσινών φιναλίστ στους Τελικούς με τους Θάντερ, ο Μαζούλα είχε κάτι να πει. Για την ακρίβεια, δύο μονάχα λέξεις, οι οποίες ήταν και οι μόνες που βγήκαν από το στόμα του στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου.

Ο τεχνικός των «Κελτών» ρωτήθηκε για τις τελευταίες κατοχές, λέγοντας «Illegal Screen», δηλαδή αντικανονικό σκριν ότι έκανε ο Σιάκαμ. Αυτό επανέλαβε ξανά και ξανά σε ό,τι άλλο προσπάθησαν να αποσπάσουν οι δημοσιογράφοι με ήρεμο θα έλεγε κανείς ύφος και όχι βλοσυρό βλέμμα.

Μία συνέντευξη Τύπου που κράτησε όλα κι όλα 45” και ο Μαζούλα είπε έξι φορές τις ίδιες δύο λέξεις. Και τίποτα άλλο. Απίστευτο…