Η απίστευτη κι όμως αληθινή ιστορία ενός εκ των ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ «χεράδων» στην ιστορία του NBA.

Τον θυμάστε τον Κάιλ Κόρβερ; Τον παίκτη… αλφάδι και έναν εκ των κορυφαίων spot up σουτέρ που έβγαλε από αρχής καταβολής του, το παγκόσμιο μπάσκετ;

Ο Κάιλ Κόρβερ πραγματοποίησε μακρά και γεμάτη «τρίποντες βόμβες» καριέρα στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ, διάρκειας 17 ετών και 1.232 αγώνων με 9,7 πόντους και 2.450 τρίποντα καριέρας.

«Χεράς» από τους λίγους, προικισμένος με μία αλάνθαστη μηχανική στο σουτ του. Ικανός να «σκοτώσει» κάθε αντίπαλο. Τα τελευταία χρόνια κι αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ο Κάιλ Κόρβερ έχει ακολουθήσει καριέρα… παράγοντα.

Από το καλοκαίρι του 2022 ανήκει στο έμψυχο δυναμικό των Ατλάντα Χοκς, έχοντας πλέον τον ρόλο του βοηθού GM. Ποια η «κουλή» όμως ιστορία του, πριν γίνει ανταλλαγή από το Νιου Τζέρσει και τους Νετς στη Φιλαδέλφεια και τους Σίξερς το καλοκαίρι του 2003;

Ο Κάιλ Κόρβερ επιλέχθηκε στο Νο51 της λίστας του draft από τους Νετς που είχαν έδρα στο Νιου Τζέρσι, ξετυλίγοντας σιγά σιγά το κουβάρι του επαγγελmατικού του βίου.

«Λίγο αργότερα έμαθα ότι είχα γίνει ανταλλαγή στη Φιλαδέλφεια. Δεν είμαι σίγουρος αν η λέξη ‘ανταλλάχθηκε’ είναι η σωστή.

Με πούλησαν λίγο πολύ για ένα άγνωστο χρηματικό ποσό. Αργότερα ανακάλυψα ότι (οι Νετς) χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για να πληρώσουν το τέλος συμμετοχής για την ομάδα τους στο summer league και με τα χρήματα που περίσσεψαν, αγόρασαν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα».

«Δωρίσαμε έναν καλό παίκτη για το Summer League», είπε χρόνια αργότερα o τότε γενικός διευθυντής των Νετς, Ροντ Θορν. «Ήταν απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε».

Όσο για αυτό το φωτοτυπικό μηχάνημα;

«…Πριν από μερικά χρόνια, αυτό το φωτοτυπικό μηχάνημα χάλασε. Κι εγώ ακόμα παίζω», είχε πει με περίσσεια δόση χιούμορ. Ο πρωταγωνιστής της απίθανης αυτής ιστορίας, την έφερε στο «φως» το 2019 κάνοντας λόγο για 125 χιλιάρικα μετακίνησης που άλλαξαν όλη του τη ζωή.

Τελικώς άλλαξε έξι σταθμούς καριέρας μεχρι να να κρεμάσει τη φανέλα του την περίοδο 2019-20, στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.