Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τραυματισμού του Τσέντι Οσμάν και τις πιθανότητες να βρεθεί στον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας.

Στον… αέρα φαίνεται πως βρίσκεται η συμμετοχή του Τσέντι Οσμάν, στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται ο παίκτης του, μετά το πρόβλημα που αποκόμισε από το παιχνίδι, με αντίπαλο την Πολωνία.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, η κατάσταση είναι κρίσιμη και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία στιγμή.

«Συναγερμός» στην Τουρκία με τον Οσμάν: Ποια η εικόνα του; Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στην Εθνική Τουρκίας (και τον Παναθηναϊκό) όσον αφορά τον Τσέντι Οσμάν όμως η… κλινική του εικόνα είναι άκρως ανακουφιστική.

Ο Αταμάν τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Ποιες οι πιθανότητες να παίξει ο Οσμάν με την Ελλάδα;

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος τεχνικός, ο Οσμάν θα ήταν δεδομένα εκτός ματς, εάν ήταν ο ημιτελικός ήταν προγραμματισμένος για σήμερα ή αύριο.

Από την στιγμή που ο 30χρονος φόργουορντ δυσκολεύεται να περπατήσει, τότε η συμμετοχή του στο ματς με την Ελλάδα, τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Τι σημαίνει, λοιπόν, για το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», με βάση και όσα είπε ο Αταμάν; Πως η συμμετοχή του Οσμάν, θα κριθεί πιθανότατα και από την διάθεση του ίδιου του παίκτη, καθώς δείχνει διατεθειμένος να «σφίξει» τα δόντια, προκειμένου να καταφέρει να δώσει το «παρών», στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Μένει να φανεί, ποια θα είναι η τελική απόφαση του ίδιου, αλλά και του επιτελείου της Τουρκίας.