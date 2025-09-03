Η Αστυνομία της Κύπρου μοίρασε πολλά πρόστιμα για παρκαρίσματα, γεγονός που έχει φέρει την έντονη δυσαρέσκεια από όλο τον κόσμο.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η δράση στο EuroBasket έχει πάρει «φωτιά»! Πολλές αναμετρήσεις αποτελούν παρελθόν και πλέον είμαστε μία… ανάσα πριν τα νοκ-άουτ.

Η Κύπρος ζει ονειρικές στιγμές, καθώς έχει «χορτάσει» από μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες. Μεγάλοι αθλητές, σπουδαίοι προπονητές και τρομερές αναμετρήσεις, δεν έχουν λείψει από το πρόγραμμα. Φυσικά, στη «Μεγαλόνησο» είναι και η Εθνική Ελλάδας, η οποία κάνει τη δικιά της προσπάθεια.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, που έχει «κόψει» η τοπική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ενώ υπήρχε η ενημέρωση, πως τα αμάξια που ήταν όλα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια περιμετρικά του γηπέδου, πως δεν θα τα… πειράξουν κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε.

Όσοι είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους είδαν μία κλήση στα 100 ευρώ. Απ’ την άλλη, όσοι είχαν τα οχήματά τους τα… μισά πάνω στο πεζοδρόμιο τη «γλύτωσαν», καθώς η Αστυνομία δεν τους επέβαλε κάποιο πρόστιμο.

Αυτή η συνθήκη, έχει «ενοχλήσει» πολύ κόσμο στην Κύπρο, που απλά έκανε τη βόλτα του γύρω από το γήπεδο της Λεμεσού.