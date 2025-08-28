Υπό τους ήχους του ΛΕΞ, εμφανίστηκε στο παρκέ του «Σπύρος Κυπριανού» η Εθνική ομάδα πριν το πρώτο τζάμπολ της στη διοργάνωση.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Μέσα σε αποθέωση εμφανίστηκε η Εθνική ομάδα στο «Σπύρος Κυπριανού» – για τους ντόπιους Παλαί ντε Σπορ – πριν την πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025.

Η ώρα της «γαλανόλευκης» έφτασε και είναι prime time. Το πιο μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας, αυτό που εν πολλοίς θα κρίνει και την πρωτιά στο γκρουπ, έχει την Εθνική ομάδα σε πρώτο πλάνο.

Το στάδιο των 8000 θέσων γέμισε για χάρη των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο για το καθιερωμένο τους ζέσταμα 25 λεπτά πριν την έναρξη του ματς με το κλασσικό Final Countdown. Και όταν στήθηκαν για την καθιερωμένη φωτογραφία, ο dj το… γύρισε σε ΛΕΞ.

Στιγμές νωρίτερα, η Εθνική Ιταλίας είχε κάνει την είσοδό της με… τιριρινι που έγινε sara perhe tiamo.