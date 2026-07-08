Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει ως παράσημο μία φάση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αυτό μάλιστα, είναι βόμβα και μάλιστα ολκής. Ο Παναθηναϊκός τράβηξε τη σκανδάλη και ο Γάλλος διεθνής με δεύτερο πέρασμα από το ΝΒΑ, θα φοράει τα πράσινα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» φαίνεται ότι μέσα σε δύο εβδομάδες κλείνει όλες τις «τρύπες» με τον πλέον εμφατικό τρόπο σε μια θέση που πονούσε, φέρνοντας στην Ευρώπη έναν σούπερ σταρ.

Ένα mobile 4-5 που ναι μεν πατάει λιγότερο στη ρακέτα σε σχέση με κλασσικό πεντάρι, έχει όμως την ικανότητα να τραβηχτεί μακριά από αυτό, όντας ένας μόνιμος πονοκέφαλος. Two way παίκτης πολυτέλεια για αυτό το επίπεδο και φυσικά ιδιαίτερα θεαματικός όπως κατάλαβε από πρώτο χέρι και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το νέο μπαμ του Παναθηναϊκού έκανε πόστερ κοτζάμ «βασιλιά» στον τελικό του μπασκετικού τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της πατρίδας του, φάση που όπως ήταν λογικό έγινε… viral.

Για την ιστορία, ο Γιαμπουσέλε είχε εκμυστηρευτεί τότε ότι ο Λεμπρόν τον είχε σταματήσει ορισμένες φορές και του μιλούσε άσχημα: «Δεν θα πω ψέματα. Δεν είχα καταλάβει ότι θα γίνει τόσο μεγάλο. Έχω κάνει και στα παρελθόν κάποια καλά καρφώματα. Αλλά να καρφώσεις στον Λεμπρόν με όλο αυτόν τον κόσμο, ειδικά στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, με όλο τον κόσμο να σε βλέπει, δεν είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο μεγάλο θα γίνει.»