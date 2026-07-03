Ποιος παίκτης άφησε πίσω του την έγκυο σύζυγό του για να φωνάξει «παρών» στο κάλεσμα του Ομοσπονδιακού προπονητή του ταξιδεύοντας σχεδόν μία μέρα;

Μπορεί τα προκριματικά των μεγάλων διοργανώσεων και τα λεγόμενα «παράθυρα» να μην διαθέτουν την ίδια αίγλη αλλά και ποιότητα αναφορικά με την τελική φάση του εκάστοτε τουρνουά όπου μαζεύεται η «αφρόκρεμα» κάθε Εθνικής ομάδας, πλην όμως γεννά δυνατές ιστορίες.

Όπως είναι αυτή του Κώστα Παπανικολάου που δεν παύει να ηγείται της προσπάθειας της Εθνικής Ελλάδος αποδεχόμενος με χαρά την πρόσκληση ακόμα και μετά από μία τόσο εξαντλητική σεζόν, στα 36 του πλέον. Ή του Τόκο Σενγκέλια που δεν έχει σκεφτεί δεύτερη φορά την ταλαιπωρία, μπαίνοντας σε αεροπλάνο αμέσως μετά από αγώνα της ομάδας του (Βίρτους και Μπαρτσελόνα), για να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Και δεν το έχει κάνει μονάχα μία φορά.

Τα credits ωστόσο αξίζει να τα πάρει και ένας σέρβος σέντερ. Ο Ντούσαν Ρίστιτς ο οποίος είπε το «ναι» πριν από μερικούς μήνες για να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ομάδα εκτός Ευρώπης (Καβασάκι Θάντερ στην Ιαπωνία).

Ανάμεσα στα πράγματα που είχε στο μυαλό του αποδεχόμενος την πρό(σ)κληση, ήταν μία τυχόν ανανεώση στο ρόστερ της Εθνικής Σερβίας μετά την αποτυχία στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. Παρόλα αυτά ο κόουτς Αλεμπίγιεβιτς τον κάλεσε στο παράθυρο του Νοέμβρη και εκείνος παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, ήταν εκεί.

Ο Ρίστιτς που ανέδειξε την ιστορία του μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Skweek, φώναξε την αδερφή του στην Ιαπωνία για να προσέχει την εγκυμονούσα σύζυγό του και διήνυσε πάνω από 13 χιλιάδες χιλιόμετρα και πολλές ώρες πτήσεις, για να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, στους αγώνες με Ελβετία και Βοσνία.

Ο «FIBA Q GOAT» μάλιστα, παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει οι συμπατριώτες του, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη άνετη νίκη επί της ομάδας του κόουτς Παπαθεοδώρου σημειώνοντας 24 πόντους παρά το πολύωρο ταξίδι, ενώ αγωνίστηκε και στο «διπλό» στη Βοσνία πριν γυρίσει στην Ιαπωνία και την οικογένειά του που μεγάλωσε τους προηγούμενους μήνες.

Όπως έκανε γνωστό μάλιστα σε όσα μοιράστηκε, είπε στον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Σερβίας πως θα είναι πάντοτε διαθέσιμος για εκείνον, που τον κάλεσε ξανά για τα «παράθυρα» του Ιουλίου, χωρίς βέβαια να φέρει και την ταυτότητα του αρχηγού αυτή τη φορά, με τον Γιόκιτς παρόντα.

Καμία σημασία βέβαια δεν έχει αυτό για τον Ντούσαν Ρίστιτς, τον πιστό στρατιώτη της Εθνικής Σερβίας.