Η οικογένεια Γιασικεβίτσιους συνεχίζει να βγάζει μπασκετικά ταλέντα. Μετά τον Σάρας έχει έρθει η ώρα για τον ανιψιό του, Ντανιέλιους.

Το μπάσκετ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της οικογένειας Γιασικεβίτσιους, καθώς μετά τον Σαρούνας, φαίνεται πως έχει εμφανιστεί ήδη το νέο… αίμα, για να συνεχίσει την παράδοση.

Ο 16χρονος Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, ανιψιός του «Σάρας», συστήθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στο διεθνές στερέωμα κατά την πρεμιέρα του EuroBasket U16, απέναντι στη Σερβία (07/08, 79-95).

Ο νεαρός γκαρντ πήρε τις τύχες της Εθνικής Λιθουανίας στα χέρια του. Στα 30 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ, πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 17 πόντους.

Παράλληλα μοίρασε 7 ασίστ, μάζεψε 6 ριμπάουντ και κατέγραψε 4 κλεψίματα. Με αυτή την πληθωρική παρουσία, ο Ντανιέλιους απέδειξε από νωρίς ότι διαθέτει το ταλέντο και τα απαραίτητα προσόντα για να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον project για το μέλλον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.