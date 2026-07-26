Στη Σλοβενία μπορούν να κοκορεύονται όχι μόνο για τον σούπερ σταρ του «σήμερα» Λούκα Ντόντσιτς αλλά κι αυτόν που ακολουθεί.

Παίκτες με το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά του Λούκα Ντόντσιτς δεν βγαίνουν σε κάθε φουρνιά, ούτε με συχνότητα. Στη Σλοβενία πάντως μπορούν να αισθάνονται χαρούμενοι και υπερήφανοι που διαθέτουν τόσο τον πραγματικό «Λούκα» όσο και τον άξιο συμπαραστάτη του;

Διότι η ταμπέλα «νέος Ντόντσιτς» είναι βαριά κι ασήκωτη. Και άδικη φυσικά όπως και κάθε σύγκριση που έχει… κάψει κόσμο και κοσμάκη στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο μπάσκετ. Και φυσικά και στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά η χώρα λίγα χρόνια μετά τον νυν σούπερ σταρ των Λέικερς, έβγαλε ένα ακόμα φωτεινό «αστέρι» με παρόμοια νεανική διαδρομή. Ο λόγος για τον Στέφαν Γιοκσίμοβιτς που ηγείται αυτές τις ημέρες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας στο EuroBasket U18 που διεξάγεται στην Ιταλία.

Ο πιτσιρικάς κόμπο γκαρντ της Μπασκόνια, φέρνει σε αρκετά στον νεανία τότε Λούκα Ντόντσιτς που είχε «τρελάνει» την Ευρώπη πριν κάνει το άλμα για την άλλη πλευρά του ωκεανού και το NBA, όντας ένα τεράστιο πρότζεκτ τόσο για τους Βάσκους όσο και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ εν γένει. Πιο αθλητικός στο σώμα του, λιγότερο φαντεζί αφού άλλωστε το… μέτρο του, είναι το ταβάνι.

Ο Γιοκσίμοβιτς θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για κορυφαίο draft pick του μέλλοντος αφού και στη δική του περίπτωση, το ταλέντο μοιράστηκε απλόχερο. Στα 17 του το παιχνίδι του εξελίσσεται μέρα με τη μέρα φυσικά, με τα χαρακτηριστικά του να μην μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.

Και πως να συμβεί αυτό όταν καλά καλά δεν έχει κλείσει τα 18 του, έχει περάσει ήδη τα δύο μέτρα και κάνει τα…. πάντα μέσα στο παρκέ; Στην πρεμιέρα του EuroBasket U18 με τους Λιθουανούς είχε 22 πόντους και τον ίδιο αριθμό ριμπάουντ (7) με τον βασικό σέντερ της ομάδας του, όντας φυσικά ο πιο must see παίκτης του τουρνουά.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Γιοκσίμοβιτς έχει βουτήξει κατευθείαν στα βαθιά και σε επίπεδο ανδρών όσον αφορά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, έχοντας αγωνιστεί και στους έξι αγώνες των «παραθύρων» στον δρόμο για τα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027. Όντως μάλιστα εκ των πρώτων σκόρερ της Σλοβενίας στην μέχρι τώρα προσπάθεια με 10.2 πόντους και 3.3 ριμπάουντ σε 16.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Γι’ αυτό και δεν θεωρείται ο συνεχιστής του Λούκα Ντόντσιτς αλλά ο δεύτερος πόλος της Εθνικής Σλοβενίας ακόμα και στο εγγύς μέλλον, δίπλα στον αδιαμφησβήτητο ηγέτη της.

Την επόμενη σεζόν αναμένεται να έχει σαφώς πιο σημαντικό ρόλο και χρόνο συμμετοχής στη Euroleague, σε σχέση με τα κάτι λιγότερα από 6′ παρουσίας στο παρκέ σε 11 παιχνίδια, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.