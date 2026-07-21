Ο Τζέντι Όσμαν πάτησε Θεσσαλονίκη με θόρυβο όπως 13 χρόνια πριν είχε συστηθεί στο ελληνικό κοινό σε ένα τουρνουά με αρκετούς νυν «Έλληνες» παρόντες.

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα, την επιχρύσωσε και επέλεξε τον Τζέντι Όσμαν για το πρόσωπο στο εμπροσθόφυλλο.

Οι τελευταίες ώρες στον μικρόκοσμο της «σπυριάρας» στην Ελλάδα και την Ευρώπη εν γένει, άνηκαν στον ΠΑΟΚ και τον Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος σταρ και ένας εκ των κορυφαίων 3αριών στο υψηλότερο επίπεδο της πορτοκαλί θεάς στη γηραιά ήπειρο, αφού αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ανηφόρισε στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ο ηγέτης μιας νέας, ιδιαίτερα φιλόδοξης εποχής για τον «δικέφαλο του Βορρά».

Οι οινομικές απολαβές μα κυρίως το πρότζεκτ και ο ρόλος που του διαμηνύθηκε, ήταν αρκετά για τον Τζέντι Όσμαν ώστε να πυροδοτήσει την βόμβα αλλάζοντας γειτονιά.

Οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» υποδέχθηκαν τον Όσμαν όπως άξιζε στην περίσταση, το Παλατάκι ένιωσε την παρουσία του κατά την παρουσίασή του και η άφιξη ενός εκ των μεγαλύτερων «μπαμ» του καλοκαιριού, μπήκε στα πρακτικά.

Όλα αυτά 13 χρόνια έπειτα από την πρώτη ηχηρή «δήλωση» του Τζέντι Όσμαν σε ελληνικό έδαφος. Εννιά περίπου μήνες πριν κλέισει τα 20 του, ο νέος σταρ του ΠΑΟΚ, είχε οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Τουρκίας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης και το back-to-back όντας MVP μάλιστα του θεσμού.

Με 13,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι, ο πρώην NBAer και συμπαίκτες του ΛεΜπρόν στους Καβς, είχε λάμψει στα παρκέ της Κρήτης, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων και αρκετοί νυν σταρ των «μεγάλων» του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ (19.3π.) και ο πρώτος ριμπάουντερ (11.2) εκείνης της διοργάνωσης ενώ με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, είχαν αγωνιστεί οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ από πλευράς Παναθηναϊκού.

Μέλος της καλύτερης πεντάδας ήταν επίσης ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, παίζοντας στο πλευρό του αδερφού του Χουάντσο. Από πλευράς Εθνικής Ελλάδας που τερμάτισε στην 5η θέση, ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε ξεχωρίσει περισσότερο από κάθε άλλον με 13.9 πόντους κατά μέσο όρ, με άξιο συμπαραστάση τον Λευτέρη Μποχωρίδη.

Στη γαλανόλευκη εκείνη παρέα βρίσκονταν επίσης οι Γιάννης Κουζέλογλου και Στέλιος Πουλιανίτης.

Ο Τζέντι Όσμαν γεννήθηκε στην Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας όπου και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, μέχρι να μετακομίσει στην Τουρκία στα 13 του μετά από πρόσκληση της Εφές για να γίνει μέλος των τμημάτων υποδομής της. Τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία.