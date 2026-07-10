Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον ορισμό του 3&D φτερού με τον Άϊζακ Μπόνγκα, γεγονός που οι αριθμοί και τα επιτεύγματα αποδεικνύουν.

Η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Ιουλίου κύλησε ιδανικά για τους φίλους του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είδαν την ομάδα τους να καλύπτει με πομπώδες τρόπο τα κενά, εκτός του playmaker.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν στοχευμένα, δεν διαπραγματεύτηκαν και έφτιαξαν ένα ρόστερ από χρυσό για να επιστρέψουν στη κορυφή της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας. Και για να το κάνουν αυτό, έπρεπε να κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σήμανε και την ενίσχυση του αμυντικού φίλτρου της ομάδας. Ποιος καλύτερος λοιπόν από τον Άιζακ Μπόνγκα;

Η πρώτη μεταγραφή του Σέρβου στην Παρτιζάν το καλοκαίρι του 2024, αποτέλεσε ξεκάθαρο πόθο του Ζοτς και στον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να κερδίζουν το σπριντ. Και πώς να μην τον θέλει όταν ξέρει τι μπορεί να δώσει και ποιους να σταματήσει;

Άλλωστε οι δυο τους έχουν αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό αμοιβαίου σεβασμού αγωνιστικά από την κοινή τους συνύπαρξη στην Παρτιζάν, ο οποίος οδήγησε στη δυσαρέσκεια του Μπόνγκα και την επιθυμία για φυγή μεσούσης της σεζόν με την παραίτηση του Ζοτς πριν από μερικούς μήνες.

Η επένδυση στη αθλητικότητα και τον αμυντικό προσανατολισμό, αποτελούσε πρωτίστης σημασίας ζήτημα για τον Ομπράντοβιτς στις λιγοστές κινήσεις που θα έκανε ο Παναθηναϊκός στην περιφέρειά του με τον Άιζακ Μπόνγκα να αποτελεί τον ορισμό του two-way παίκτη.

Περιζήτητος άλλωστε στην αγορά υπήρξε κυρίως για τα αμυντικά του δυνατά στοιχεία χαρακτηριστικά που τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει τους τελευταίους μήνες και τα οποία έχουν παίξει κομβικό ρόλο στις επιτυχίες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που υπηρετεί.

Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση και η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες ο Μπόνγκα έχει αναδεχθεί κορυφαίος αμυντικός τρεις φορές μέσα σε έναν χρόνο.

Η αρχή έγινε με την ABA League 2024-25, η συνέχεια δόθηκε με το πρώτο βραβείο καλύτερου αμυντικού σε Ευρωμπάσκετ και η τριπλέτα των ατομικών διακρίσεων συμπληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, κάνοντας το back-to-back στην Αδριατική.

Τα γρήγορα πόδια του, η σωματοδομή του και η αντιληπτική ικανότητα που διαθέτει, έχει μετατρέψει τον Άιζακ Μπόνγκα σε… εξολοθρευτή ακόμα και κόντρα σε σούπερ σταρ. Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού τα είχε πάει κάτι παραπάνω από περίφημα απέναντι στον Μάρκανεεν στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, κρατώντας τον μόλις στους 11 πόντους (18 λιγότερους απ’ ότι είχε κατά μέσο όρο μέχρι το παιχνίδι με τη Γερμανία), στο ματς των ομίλων απέναντι στη Φινλανδία.

Στα προημιτελικά ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να βρήκε τον τρόπο να σκοράρει 39 πόντους, παρόλα αυτά σούταρε με 11/25 προσπάθειες και αυτό ήταν έργο Μπόνγκα. Πρόκειται άλλωστε για προικισμένο παίκτη, μια κατηγορία μόνος του.

Στο 35% κράτησε τον Μάρκαανεν και στη δεύτερη συνάντησή τους (16π.), με μόλις 6/17 σουτ ενώ ήταν πέρα για πέρα κομβικός στον τελικό με τους Τούρκους, μετρώντας 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο.

Οι φοβερές εμφανίσεις του Μπόνγκα στα γήπεδα του Ευρωμπάσκετ 2025, του χάρισαν και μία ακόμα ατομική διάκριση που κοσμεί το παλμαρέ του.