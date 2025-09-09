Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στην Εθνική Τουρκίας (και τον Παναθηναϊκό) όσον αφορά τον Τσέντι Οσμάν όμως η… κλινική του εικόνα είναι άκρως ανακουφιστική.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Προς στιγμήν ανησυχία προκλήθηκε στο στρατόπεδο της Εθνικής Τουρκίας και ενδεχομένως στον Παναθηναϊκό, βλέποντας τον Τσέντι Οσμάν σωριασμένο στο παρκέ να δυσκολεύεται να σηκωθεί.

Ο άσος των γειτόνων και του «τριφυλλιού» που πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό τουρνουά, επιχείρησε να κόψει ψηλά τον ορμώμενο στο τουρκικό καλάθι Ματέουσζ Πονίτκα. Από την απόπειρά του αυτή ωστόσο, «ξάπλωσε» φαρδιά πλατιά ακριβώς πίσω από την γραμμή της baseline.

Ο Πολωνός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πριν ο Οσμάν φορέσει τα «πράσινα», έπεσε άθελά του με φόρα στο πόδι στήριξης του Τούρκου. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα στην πρώτη διακοπή, όλοι οι πενταδάτοι της Τουρκίας μαζί με το ιατρικό σταφ έπεσαν πάνω του.

Ο Οσμάν βέβαια είναι γερό σκαρί. Και παρότι αρχικά η εικόνα του σήμανε συναγερμό, επανήλθε γρήγορα. Γύρισε σύντομα από τα αποδυτήρια όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και κάθισε κανονικά στον πάγκο, πανηγυρίζοντας μαζί με τους συμπατριώτες του, τα καλάθια του Σενγκούν και της παρέας του. Περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος του πρώτου χρονικά προημιτελικού μάλιστα, μπήκε ξανά στο παρκέ.

Ιστορικής σημανσίας το ματς για τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο παικταράς των Ρόκετς έγινε ο 6ος ουσιαστικά παίκτης στα βιβλία της ιστορίας των EuroBasket με το εν λόγω επίτευγμα μετά τους Ντόντσιτς (2025), Πονίτκα (2022), τον Ρουμάνο Μαντάτσε (2017) και τον Κούκοτς (1995).

Δύο χρόνια νωρίτερα (1993), το είχε πετύχει και ο Κροάτης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και εκείνος Στόγιαν Βράνκοβιτς με πόντους, ριμπάουντ και μπλοκ.