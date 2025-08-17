Φθηνά τη γλύτωσε τελικώς ο Λούκα Ντόντσιτς στο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της Εθνικής Σλοβενίας με την αντίστοιχη της Λετονίας.

Λήξη συναγερμού για τον Λούκα Ντόντσιτς, την Εθνική Σλοβενίας, τους Λέικερς και τους απανταχού φαν του μέγκα σταρ που «κοψοχόλιασε» κόσμο και κοσμάκη τις προηγούμενες ώρες.

Ο «μάγος Λούκα» συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Χρόβατ παγώνοντας τους πάντες, όταν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πόνους στο γόνατο ζητώντας αλλαγή.

Παρόλα αυτά, οι εξετάσεις στις υποίες υπεβλήθη, δεν έδειξαν κάτι σοβαρό αλλά μονάχα ένα αιμάτωμα. Η καρδιά μπήκε στη θέση της. Ένας επιπόλαιος τραυματισμός, ο οποίος δεν δείχνει ικανός να τον αφήσει αρκετές μέρες εκτός παρκέ.

Για αυτό και οι πρωταθλητές Ευρώπης το 2017 δεν ανησυχούν για ενδεχόμενη απουσία του σούπερ σταρ τους από τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην επερχόμενη μεγάλη διοργάνωση που αρχίζει σε 10 μέρες.

Ο Ντόντσιτς περισσότερο τρόμαξε λοιπόν παρά τραυματίστηκε σοβαρά, κάτι που φάνηκε και από την επιθυμία του να γυρίσει εντός των 4 γραμμών κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Λετονία, όπου και χτύπησε.

Το ιατρικό σταφ όμως δεν άναψε το πράσινο φως, ο Ντόντσιτς προφυλάχθηκε και αναρρώνει.

UPDATE: Luka Doncic has returned to the Slovenia bench. https://t.co/ZwF1xfNr8A — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 16, 2025

Ανακουφιστικά τα λόγια του Μαρκ Στάιν πριν από μερικές ώρες, όταν και έβαλε φρένο στην ανησυχία.