Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τα… πάντα στο πρώτο ημίχρονο του Σλοβενία – Λετονία, ωστόσο, στο δεύτερο μέρος τον «μάτιασαν».

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο στο φιλικό αγώνα μεταξύ Σλοβενίας και Λετονίας.

Συγκεκριμένα, μέτρησε 26 πόντους, με τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ μέσα στα πρώτα 20 λεπτά. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος τον «μάτιασαν».

Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη μια πτώση στη ρακέτα έπειτα από σύγκρουση με συμπαίκτη του, γεγονός που συνέβη σε μια φάση που δεν προμήνυε κίνδυνο. Παρά το ότι σηκώθηκε γρήγορα, ήταν εμφανές ότι υπήρχε δυσκολία στο να στηριχθεί σωστά στο πόδι του. Αρχικά κατευθύνθηκε στον πάγκο, όπου η έκφραση του προσώπου του «μαρτυρούσε» πόνο.

Σταδιακά, αποφάσισε να βγει από τον αγώνα και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια της ομάδας του. Παρ’ όλα αυτά, μετά από λίγο επέστρεψε στον πάγκο της Σλοβενίας. Η κατάσταση της υγείας του πρόκειται να αξιολογηθεί σύντομα, προκειμένου να γίνει γνωστό το μέγεθος της ενδεχόμενης «ζημιάς».

Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό τραύμα, αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία, τόσο στους φιλάθλους της Σλοβενίας ενόψει του EuroBasket, όσο και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη στιγμή του τραυματισμού του Λούκα Ντόντσιτς: