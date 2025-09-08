Πώς ο Λίνας Κλέιζα εκδήλωσε την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τι συνέβη στην πρωινή (08/09) προπόνηση της Λιθουανίας.

Λίνας Κλέιζα και Ολυμπιακός, ένας ισχυρός δεσμός που «κρατάει» πάνω από 15 χρόνια, πλέον!

Ελλάδα και Λιθουανία διασταυρώθηκαν στους «8» του EuroBasket 2025 με τις δύο εθνικές ομάδες να ετοιμάζονται για το μεγάλο ματς το βράδυ της Τρίτης (09/09, 21:00).

Μέλος της αποστολής των Λιθουανών, είναι και ο άλλοτε σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Λίνας Κλέιζα.

Ο άλλοτε σμολ/πάουερ φόργουρντ, φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα κατά τη σεζόν 2009/10, όταν και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Euroleague στο φινάλε της, λαμβάνοντας το βραβείο Αλφόνσο Φορντ.

Ο ισχυρός δεσμός με τους Πειραιώτες «κρατά» μέχρι και σήμερα, κάτι που «έδειξε» με ξεκάθαρο τρόπο και στην πρωινή προπόνηση της Λιθουανίας τη Δευτέρα (08/09).

Συγκεκριμένα, ο Λίνας Κλέιζα, General Manager της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας, μετά το φινάλε της προπόνησης της φώναξε «I love Olympiacos!»

Η συγκεκριμένη στιγμή στάθηκε αδύνατο να καταγραφεί, καθώς οι άνθρωποι της αντιπάλου της Εθνικής, δεν επέστρεψαν στους παρόντες να βγάλουν κάποιο βίντεο.

Πάντως, ο Κλέιζα φρόντισε να δείξει τα συναισθήματά του για τον Ολυμπιακό και να… βεβαιωθεί πως θα «μεταφερθούν» στους φίλους των Πειραιωτών, με τους οποίους έζησε έντονες και μεγάλες στιγμές.