Η Σερβία δέχθηκε το απόλυτο «σοκ», όμως ο αθλητισμός έδειξε το καλύτερό του πρόσωπο.

Η Εθνική Σερβίας «πάγωσε» το βράδυ του Σαββάτου (06/09). Η Φινλανδία τη «σόκαρε» (92-86) και ξύπνησε… φαντάσματα, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο EuroBasket αποκλείστηκε στη φάση των «16».

Παρά το γεγονός ότι ήταν φαβορί, όχι μόνο για μετάλλιο, αλλά και για την κατάκτηση, η Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, είπε πρόωρο και οδυνηρό αντίο στη διοργάνωση και φεύγει από τη Ρίγα με… σκυμμένο κεφάλι.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη κατά την αποχώρηση όλων των Σέρβων παικτών από τον αγωνιστικό χώρο. Παρόμοιο ήταν το κλίμα και στις εξέδρες, όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της Σερβίας.

Μετά το τέλος του αγώνα, μια συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στις εξέδρες της «Xiaomi Arena», όπου ένας Φινλανδός και ένας Λετονός φίλαθλος παρηγορούσαν έναν δακρυσμένο Σέρβο.

Δείτε την χαρακτηριστική σκηνή: