Παιχνίδι ιστορικής σημασίας αυτό ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για το Ευρωμπάσκετ 2025 στο γκρουπ της Λεμεσού.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Όσο κλισέ κι αν έχει γίνει στις μέρες μας η χρήση του όρου και της φράσης, η αλήθεια είναι πως στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), σημειώθηκε ένα γεγονός ιστορικό.

Δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, ένας Εθνικός ύμνος. Ως είθισται πριν από τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο σηκώθηκαν όρθιοι και οι πρωταγωνιστές (παίκτες, σταφ κλπ.) κάθισαν σε παράταξη, κοιτώντας ψηλά, για την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου. Με τη διαφορά πως δεν χρειάστηκαν δύο διαφορετικοί αλλά ένας κοινός.

Το «Σπύρος Κυπριανού» ή αλλιώς «Παλαί ντε Σπορ» για τους ντόπιους, φόρεσε τα γιορτινά του για μία στιγμή που θα μείνει εσαεί σημαδεμένη. Έλληνες και Κύπριοι ενώθηκαν με μία φωνή, τραφουδώντας σε Live εκτέλεση.