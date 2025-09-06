Ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε ξανά προς τη FIBA για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων και έναν σταρ της διοργάνωσης, τοποθετήθηκε σχετικά.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει μάθει να «δαγκώνει τη γλώσσα» του όπως έχει αποδείξει πολλάκις. Τόσο σε συλλογικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό πλέον όσο και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, όντας head coach της εθνικής Τουρκίας.

Τα παράπονα του πολύπειρου τεχνικού τις τελευταίες ώρες με κατεύθυνση τη διοργανώτρια αρχή, δημιούργησαν αρκετό σούσουρο. Συνεπώς ρωτήθηκε σχετικά και ο Γιουσέφ Νούρκιτς μετά την προπόνηση της Βοσνίας, την οποία μάλιστα ενδέχεται να βρει στο δρόμο του για το μετάλλιο ο Εργκίν Αταμάν.

Η παρέα του Νούρκιτς, θα παίξει και εκείνη στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα απέναντι στους Πολωνούς (10/6), απαντώντας πως… «Αυτά (περί ώρας των αγώνων) είναι ανοησίες… Απλά το μόνο που κάνουν είναι να δραματοποιούν μία κατάσταση. Για εμένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έπαιζα και στις πέντε το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα αισθανόμουν λύπη μόνο για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν την ίδια ημέρα. Για εμάς είναι μία χαρά. Οποτεδήποτε κι αν μας πουν να παίξουμε, θα παίξουμε», είπε στο sportklub.

Ο Τούρκος τεχνικός πάντως και ο Τσέντι Οσμάν τάχθηκαν ξεκάθαρα κατά της πολιτικής αυτής της FIBA, προτείνοντας αλλαγές σε διάφορους τομείς για την εξέλιξη του προϊόντος.

Η Βοσνία με τους πιστούς ακολούθους, πέρασε από τον όμιλο της Κύπρου ως τρίτη και θα επιχειρήσει να «τρυπήσει» ακόμα περισσότερο το ταβάνι της.