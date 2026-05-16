Με μια μοναδική μπασκετική γιορτή στο Παλαιό Φάληρο, όπου έδωσε το “παρών” ο ambassador του Milko, Nikola Milutinov και ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, η ομάδα “DUTH” από την Αλεξανδρούπολη… πέταξε για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, κερδίζοντας στον τελικό του “Milko 2on2 Bring Your Bro”

Το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, λάμψη αστέρων και τεράστια προσέλευση το τριήμερο 8, 9 & 10 Μαΐου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου, όπου χτύπησε η “καρδιά” του street μπάσκετ, προσφέροντας ανεπανάληπτες αγωνιστικές συγκινήσεις.

Περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας απόλαυσαν το μπάσκετ διαγωνίστηκαν και διασκέδασαν παρέα με το Milko, διεκδικώντας πλούσια δώρα σε ένα αξέχαστο τριήμερο!

Παράλληλα, πάνω από 3.000 επισκέπτες κατέκλυσαν την ξεχωριστή “Fan Zone” που είχε στήσει το “Milko 2on2 Bring Your Bro“, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το αποκορύφωμα ήρθε με την παρουσία δύο ξεχωριστών προσωπικοτήτων του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Ο κορυφαίος Center στη φετινή EuroLeague, Nikola Milutinov κι ο διεθνής G/F του Ολυμπιακού, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ήταν οι Special Guest Stars στα ανοικτά γήπεδα του Παλαιού Φαλήρου και ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους!

Mοίρασαν εκατοντάδες αυτόγραφα, φωτογραφήθηκαν με τους θαυμαστές τους και έδωσαν απέραντη χαρά σε μικρούς και μεγάλους φίλους του μπάσκετ κι όχι μόνο.

Αγωνιστικά, το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου, η ένταση χτύπησε… κόκκινο με τη διεξαγωγή του Μεγάλου Τελικού και φόντο το ΑΠΟΛΥΤΟ μπασκετικό έπαθλο!!!

Οι 16 καλύτερες ομάδες, όπως αυτές προκρίθηκαν από τους σταθμούς του “Milko 2on2 Bring Your Bro” στο ταξίδι 7 μηνών σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα

Στην Καρδίτσα (4 & 5 Οκτωβρίου 2025)

(4 & 5 Οκτωβρίου 2025) Στην Πάτρα (1 & 2 Νοεμβρίου 2025)

(1 & 2 Νοεμβρίου 2025) Στην Κρήτη : (22 & 23 Νοεμβρίου 2025)

: (22 & 23 Νοεμβρίου 2025) Στην Αλεξανδρούπολη : (28 & 29 Μαρτίου 2026)

: (28 & 29 Μαρτίου 2026) Στη Θεσσαλονίκη : (25 & 26 Απριλίου 2026)

: (25 & 26 Απριλίου 2026) Στην Αθήνα: (9 & 10 Μαΐου)

αναμετρήθηκαν σε συγκλονιστικούς μονομαχίες, υπό την live περιγραφή του μοναδικού Βασίλη Σκουντή!

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα “DUTH” από την Αλεξανδρούπολη, η οποία σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο του πρώτου “Milko 2on2 Bring Your Bro” και μαζί με πλούσια δώρα με ΚΟΡΥΦΑΙΟ όλων το πακέτο εισιτηρίων για το Final Four EuroLeague στην Αθήνα!

Η τελική φάση του μεγαλύτερου StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2 στην Ελλάδα φιλοξενήθηκε άψογα από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ενώ πολύτιμοι και άξιοι συμπαραστάτες όλης αυτής της προσπάθειας ήταν οι

POLO

Spalding

Cosmossport

Sky Express

AVRA Water

🏀 Το Milko και η εταιρεία UPGRADE, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το τουρνουά 2on2 “Milko Bring Your Bro“, ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο του 2026 σε νέες πόλεις, με ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις!