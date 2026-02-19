Το εκπληκτικό Μαρούσι κόντρα στον Άρη «τρύπησε» το ταβάνι του για να μπει στον δρόμου του Ολυμπιακού προς τον τελικό. Ποια ήταν η τελευταία νίκη επί των «ερυθρόλευκων;»

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου που έχει ανοίξει και μία τρόπον τινά κόντρα με την Ομοσπονδία τις τελευταίες ημέρες, ήρθε στην Κρήτη με χαμηλές προσδοκίες. Περισσότερο για αποφόρτιση από τον αγώνα που δίνει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Παρόλα αυτά έπιασε στον… ύπνο τον Άρη στον προημιτελικό που άνοιξε την αυλαία του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδας και επανήλθε στα ημιτελικά του θεσμού έπειτα από 17 χρόνια. Όταν έφτασε μία… ανάσα από το ματς τίτλου στα κορυφαία χρόνια του συλλογου (2009) και η προσπάθεια σταμάτησε στην παράταση του ημιτελικού του Αγιού Θωμά κόντρα στον μετέπειτα πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς.

Τούτη τη φορά με άλλα μπάτζετ και άλλον συσχετισμό δυνάμεων, το εμπόδιο του Ολυμπιακού και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» μοιάζει δυσθεώρητο.

Οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα απέναντι στην αήττητη μέχρι πρότινος ΑΕΚ που έπαιζε όμως δίχως πόιντ γκαρντ και δεν μπορούσε να δημιουργήσει.

Πότε ήταν η τελευταία επικράτηση του Αμαρουσίου επί του Ολυμπιακού όμως; Για να βρει κανείς την απάντηση πρέπει να γυρίσει στις απαρχές του 2010, όταν η ομάδα του Βορείων προαστίων με τους Λούκας, Κις, Πατ Καλάθη, Κώστα Καϊμακόγλου κλπ., είχε κερδίσει μέσα σε τρεις μέρες και τους δύο «αιώνιους». Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα και Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα (82-74).

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, το Μαρούσι τερμάτισε άνετα στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος στην κανονική διάρκεια αλλά και στο τέλος της σεζόν με 3-2 στη σειρά των μικρών τελικών με τον Πανελλήνιο. Στα ημιτελικά, το σύνολο του Παναγιώτη Γιαννάκη που έπαιξε τελικό Euroleague στο Παρίσι, «σκούπισε» την παρέα των Μαυροειδή και Πελεκάνου.

Από τότε έχουν μεσολαβήσει 13 σερί νίκες των «ερυθρολεύκων», με το Μαρούσι να επιστρέφει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, ανεβάινοντας εκ νέου στα «σαλόνια».