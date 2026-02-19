Τρομερή κίνηση από τον «αέρινο» Τι Τζέι Σορτς στο ξεκινημα του αγώνα με τον Ηρακλή.

Φοβερός Τι Τζέι Σορτς πρόσφερε ουσία και θέαμα στο πρώτο διάστημα του δεύτερου χρονικού ημιτελικού του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στον «Γηραιό».

Αν έπαιζε ποδοσφαιριστής θα ήταν χαφ, μπακ, εξτρέμ; Σίγουρα πάντως θα ήταν ακούραστος και φαντεζί. Όπως πολλές φορές είναι και με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια.

Ο Τι Τζέι Σορτς έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο μετά από κλέψιμο της μπάλας και έσκασε ΦΟΒΕΡΗ ποδιά στον κατά τα άλλα συμπαθέστατο Λανς Ουέρ του Ηρακλή ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο του.

Ο ταχυδυναμικός γκαρντ είδε τον «ψηλό» του Ηρακλή να ξεπετάγεται στον δρόμο του και επιχείρησε κάτι ευφάνταστο που του βγήκε. Πέταξε την μπάλα ανάμεσα στα δύο πόδια του αντιπάλου του και τελείωσε την φάση στον αιφνιδιασμό.

Προφανώς και με την κίνηση αυτή ξεσήκωσε τον «πράσινο» πάγκο που σηκώθηκε στο πόδι. Ο πρώην γκαρντ της Παρί αφότου έμεινε εκτός από τον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, μπήκε στη 12άδα αντί του Τσέντι Οσμάν.