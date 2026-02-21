Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Σάσα Βεζένκοφ αυτή τη φορά.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Όλα τα είχε ο Ολυμπιακός, να χάσει και τον Σάσα Βεζένκοφ του έλειπε.

Το Κύπελλο Ελλάδας δεν έπληξε μονάχα ως προς το αποτέλεσμα – όπως φαίνεται – τον Ολυμπιακό που μετά από τρεις σερί κατακτήσεις είδε ξανά τον «αιώνιο» αντίπαλό του να εμφανίζεται πιο έτοιμος πνευματικά και σωματικά αλλά του άφησε και ζητήματα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έκανε τα πάντα για να αγωνιστεί στο ματς τίτλου έσπασε τον δεξί του αντίχειρα και θα αναγκαστεί να μείνει για καιρό εκτός δράσης ενώ κλωνίστηκε η συμμετοχή στον τελικό και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς που όπως αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Κάθε ματς και ένας τραυματίας. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και βγήκε στο 29′ του αγώνα. Ο Βούλγαρος σταρ που ελλείψει Κώστα Παπανικολάου είχε παίξει όλο το ματς πλην τριών λεπτών μέχροι εκείνο το σημείο. Ο Βεζένκοφ πήγε στα αποδυτήρια ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό σταφ των Πειραιωτών.

Και επέστρεψε μερικά λεπτά αργότερα, όπου και φόρεσε ειδική ζώνη στη μέση, με εμφανούς μορφασμούς στο πρόσωπο.

Πρόβλημα στον Ολυμπιακο και με τον Σασα Βεζενκοφ που νιώθει ενοχλήσεις στη μέση! «Δεν μπορώ να βάλω δύναμη στο αριστερό μου πόδι»#OlympiacosBC #paobc #vezenkov pic.twitter.com/5xQJsdecE2 — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) February 21, 2026

