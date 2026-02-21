Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ μπορεί να έχει αποκτήσει εδώ και πολλά χρόνια μόνιμους θαμώνες, δεν ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης χτύπησε για μία ακόμα χρονιά τις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, η καρδιά του Κυπέλλου Ελλάδας στην «πορτοκαλί θεά».

Με την καθιέρωση του Final 8 και ανάλογα με το φορμάτ διεξαγωγής που επέβαλε η Ομοσπονδία, οκτώ ομάδες κάθε χρόνο δίνουν ραντεβού στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασού, γνωρίζοντας τις τεράστιες πιθανότητες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να σχηματίσουν το ζευγάρι του τελικού. Όπερ και εγένετο για 4η σερί χρονιά.

Οι «αιώνιοι αντίπαλοι» έφτασαν ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί τον οποίο έσυραν στην Κρήτη. Οι προηγούμενες ημέρες δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από προετοιμασία για το… κυρίως μενού. Τα πράγματα ωστόσο δεν ήταν πάντοτε έτσι, με την απόλυτη και αδιαμφισβήτητη παρουσία των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ. Πολλώ δε μάλλον στον θεσμό του Κυπέλλου που ενίοτε και ανεξαρτήτως αθλήματος, είχε αρκετές ρομαντικές καταβολές.

Όπως συνέβη με τρεις πρώην ομάδες της μεγάλης κατηγορίας που έφτασαν μία ανάσα πριν το θαύμα, αγωνιζόμενες όμως από την Α2 Εθνική. Το εν γένει πρόγραμμα βοήθησε βέβεια στην παρολίγον εκπλήρωση της τεράστιας έκπληξης, με τον Παναθηναϊκό να μην σηκώνει κουβέντα στο φινάλε όμως.

Η αρχή έγινε το μακρινό αλλά εμβληματικό για το ελληνικό μπάσκετ 1987, όταν ο πανίσχυρος Άρης είχε διαλύσει τον προερχόμενο από την Α2 Πανελλήνιο (110-70).

Η συνέχεια έγινε την αγωνιστική περίοδο 2006-07 με το Ρέθυμνο να μην κωλώνει πουθενά, φτάνοντας να ζει την εμπειρία της συμμετοχής σε έναν τελικό κυπέλλου με φόντο τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και γενικότερα τον μετέπειτα πρωταθλητή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μία πολύ μεγάλη στιγμή για τον σύλλογο που βέβαια έφτασε μέχρι και την 3η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα επί Μπρεντ Πέτγουει κλπ.

Τελευταία ομάδα που μπήκε στο γκρουπ εκείνων που έφτασαν να παίζουν τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν στην Α2, ήταν το 2016 ο Φάρος Κερατσινίου. Ομάδα πυροτέχνημα όπως αποδείχθηκε.