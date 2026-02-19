Υπερηχητικός Ηρακλής πέρασε στην 4άδα του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 16 χρόνια. Τι έγινε την τελευταία φορά;

Αποστολή στην Κρήτη: Μάνος Φυρογένης

Τι κι αν δεν είχε τον δεύτερο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, Φόρμαν, στη σύνθεσή του; Ο Ηρακλής είδε την ευκαιρία της επιστροφής στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 16 χρόνια και δεν την άφησε να πάει χαμένη.

Ο «Γηραιός» έκανε… πάρτι στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασού απέναντι στην Μύκονο (93-65) που τα έσπασε έξω από τη γραμμή των 6,75μ., έχοντας πέντε διψήφιους και πήρε το τρίτο εισιτήριο του Final 8.

Γεμάτη και χορταστική εμφάνιση από το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς που επέστρεψε στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ έπειτα από τρία χρόνια απουσίας και σκοπό έχει την εκ νέου εδραίωση.

Το match-up βέβαια απέναντι στον Παναθναϊκό (19/2, 20:00) δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι όπως και ν αέχει επιδιώκουν σιγά σιγά την καθιέρωση.

Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που ο Ηρακλής έριξε την «ροπαλιά» του και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού, πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 2009-10, όταν αγωνιζόταν στην Α2 Εθνική κατηγορία.

Παρά ταύτα ο Ηρακλής πέρασε ένα προς ένα τα εμπόδια μέχρι τους διπλούς ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό που ήταν εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι του μπρα ντε φερ ολοκληρώθηκε μετ’ εμποδίων αφού έπρεπε να αδειάσει το Ιβανώφειο μετά από συνεχείς εκκλήσεις για φωτοβολίδες και χαρτάκια που έπεφταν στο παρκέ και προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα.

Με συνολικό σκορ 179-127, οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στον τελικό του Κλειστού γηπέδου στο Ελληνικό, με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τρόπαιο (68-84) και να επιστρέφει στις κούπες μετά από 8 χρόνια «αγρανάπαυσης».

Φυσικά δεν πρόκεται για την πιο μακρά πορεία του Ηρακλή στο Κύπελλο Ελλάδας μιας και έχει διεκδικήσει τρεις φορές το τρόπαιο ως φιναλίστ (1981, 1992 και 1996), δίχως να τα καταφέρει.