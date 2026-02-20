Πολύ όμορφη κίνηση από τον Σάσα Βεζένκοφ που κέρδισε τα συγχαρητήρια του Εβάν Φουρνιέ.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Πύρρειος νίκη για τον Ολυμπιακό που επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί και πήρε την πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό, πέμπτο σερί για την ακρίβεια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Μαρούσι που δεν είχε πολλά να αφήσει προς κουβέντα και το οποίο σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έσπασε τον δεξί του αντίχειρα και θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρολέυκων» για τον επόμενο περίπου 1μιση μήνα.

Ανάμεσα στα παραπάνω δυσάρεστα μαντάτα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας που περιμένει να δει και την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει τελικού, άνοιξε το ροτέισον και μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες. Ακόμα και τον 12ο Γιώργο Μπουρνελέ.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε την εντολή να περάσει στο παρκέ ο πιτσιρικάς στα τελευταία δευτερόλεπτα μετά από υπέροχη παρέμβαση του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος σταρ είχε σηκωθεί περίπου στο 35′ για να ρωτήσει τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αν θα μπει ο Μπουρνελές.

Και βλέποντας τα λεπτά να περνούν, όταν δόθηκε η ευκαιρία σηκώθηκε από τον πάγκο και με ένα νεύμα και τη συγκατάθεση φυσικά του Έλληνα προπονητή, διασφάλισε ότι θα μπει. Όπερ και εγένετο.

Ο Εβάν Φουρνιέ μόλις αντιλήφθηκε την πρωτοβουλία του συμπαίκτη του, γούσταρε και σηκώθηκε για να του δώσει συγχαρητήρια.