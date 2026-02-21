Μικρής εστίας ένταση ανάμεσα σε Ματίας Λεσόρ και φίλους των «ερυθρολεύκων» κατά την ανάπαυλα του μεγάλου τελικού.

Αποστολή στην Κρήτη: Μάνος Φυρογένης

Μία κάποια ταραχή προκλήθηκε με την έλευση της ανάπαυλας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ματίας Λεσόρ και κόσμο του Ολυμπιακού, όταν οι «πράσινοι» κατευθύνονταν προς τα αποδυτήριά τους.

Σε απόλυτη «πράσινη» κυριαρχία εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης ανάμεσα στους δύο αιώνιους που δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορό και έκλεισαν ραντεβού στο ματς τίτλου.

Η ένταση βέβαια προκλήθηκε εκτός παρκέ, ως συνήθως, ανάμεσα στον Ματίας Λεσόρ και μία μερίδα κόσμου των «ερυθρολεύκων». Πιο συγκεκριμένα και έτσι όπως μοιράστηκαν τα εισιτήρια και τοποθετήκε το κοινό στις κερκίδες, μερικοί δεκάδες φίλοι του Ολυμπιακού κάθονταν πάνω από την πόρτα που οδηγούσε στα αποδυτήρια των «πρασίνων».

Τελευταίος πήγε να περάσει ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος όπως κατήγγειλε η «πράσινη» ΚΑΕ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση. Ο ψηλός από τη Μαρτινίκα που βρίσκεται ακόμα στα πιτς, κοντοστάθηκε και απάντησε στον κόσμο, υποδεικνύοντας στους παρευρισκόμενους αστυνομικούς τα πρόσωπα που προέβησαν σε αυτήν την ενέργεια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και μετά από προτροπή των ανθρώπων των «πρασίνων», μπήκε στα αποδυτήρια. Μικρή ένταση υπήρχε και όταν βγήκε από αυτά για να πάει να καθίσει εκ νέου στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το δεύτερο ημίχρονο, όπως και έντονες αποδοκιμασίες. Άμεσα αυτές «καλύφθηκαν» από συνθήματα επιδοκιμασίας προς τον Ματίας Λεσόρ από τους φαν του «τριφυλλιού».