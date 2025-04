«Μείνε και μετά το καλοικαίρι, Καντσελιέρι, Καντσελιέρι», έγραψαν και τραγούδησαν μερικοί φίλοι του ΠΑΟΚ κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μπιλμπάου ενόψει του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup. Εκεί που βρέθηκαν εκατοντάδες υποστηρικτές του «Δικεφάλου», για να στηρίξουν την παρέα του Κατσίβελη, του Μπάρτλεϊ και του Ρέινολντς.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ άφησε το δικό του στίγμα στην Πόλη των Βάσκων και συνέβαλε στο καθόλα διαχειρίσιμο -7 των «ασπρόμαυρων» ενόψει του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup στην κατάμεση Πυλαία.

Την προσεχή Τετάρτη (23/4), η καρδιά της αθλητικής Βόρειας Ελλάδας θα χτυπά στο κατάμεστο «Παλατάκι», όπου ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να στεφθεί Κυπελλούχος Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 30 και βάλε χρόνια.

Imagine this X100! That will be the PAOK arena next week in Thessaloniki! #PAOK pic.twitter.com/W9N5Q5DbW1