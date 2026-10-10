Δέκα με… τόνο για το ελληνικό μπάσκετ στα γήπεδα της Ευρώπης, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε.

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε άνθιση, οι επενδύσεις έχουν αρχίσει να πιάνουν τόπο και στην πράξη κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό μπάσκετ που συχνά περιορίζεται μόνο στην Ευρωλίγκα και τους δύο αιώνιους όμως δεν παίζουν μόνο αυτοί. Ακόμα κι αν πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην εξίσωση και οι Άρης-ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την Εφές και συνέχισε τον ελληνικό θρίαμβο επί των τουρκικών, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι έτσι έκλεισε ό,τι άρχισαν οι υπόλοιποι. Και πιο συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ με ζόρια στη Βοσνία και το Περιστέρι στο θρίλερ με τη Μπάμπεργκ στην έδρα του. Τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, μονάχα ένα αποτέλεσμα για το ελληνικό μπάσκετ που δυναμώνει. Και στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Από την Ευρωλίγκα και το EuroCup, στις διοργανώσεις της FIBA. Όπου έπαιξαν οι ελληνικές ομάδες νίκησαν. Και έκαναν το 10/10.

Περιστέρι – Μπάμπεργκ 93-87 (BCL)

Μπόσνα – ΠΑΟΚ 72-75 (EuroCup)

Μύκονος – Νέφτσι Μπακού 78-58 (FIBA Europe Cup)

MZT Σκοπίων – Ηρακλής 59-64 (FIBA Europe Cup)

ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας 95-93 (BCL)

Άρης – Μπουργκ 93-80 (EuroCup)

Κολοσσός – Κραϊόβα 77-65 (FIBA Europe Cup)

Τρέπτσα – Προμηθέας 77-91 (FIBA Europe Cup)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 92-74 (Euroleague)

Ολυμπιακός – Εφές 89-66 (Euroleague)