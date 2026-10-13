Ένα ταξίδι συνολικά, δύο αγώνες και πάνω από 3650 χιλιόμετρα για τον Κολοσσό της Ρόδου που θα παίξει με μία ομάδα που έγινε γνωστή για μια… περίεργη ιστορία.

Τα logistics όπως και τα έξοδα των ομάδων της επαρχίας που βγαίνουν εκτός των τειχών για να δώσουν τα ευρωπαϊκά τους παιχνία, είναι περισσότερα. Όπως συμβαίνει και με τον Κολοσσό της Ρόδου στην δεύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία της ιστορίας του.

Οι Ροδίτες με τον κόουτς Λυκογιάννη στον πάγκο, έκαναν ένα εντυπωσιακό photo finish και όχι απλά έσωσαν την παρτίδα αλλά μπήκαν και στα playoffs. Κάτι που ισοδυναμούσε και με ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το όνειρο των ομίλων του BCL έμεινε στη μέση, όμως ο Κολοσσός δήλωσε κανονικά συμμετοχή στο FIBA Europe Cup. Εκεί όπου πέτυχε μάλιστα κόντρα στην Κραϊόβα, την παρθενική του ευρωπαϊκή νίκη την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνέχεια βρήκε τους Ροδίτες με μια βαλίτσα στο χέρι. Ο Κολοσσός έφτασε το Σάββατο (10/10) στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό στα Λιόσια όπου στάθηκε αξιοπρεπέστατα, πριν μπει ξανά στο αεροπλάνο μέσα σε λίγες ώρες για ένα ταξίδι πραγματική… Οδύσσει.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10), ο Κολοσσός επιβιβάστηκε σε πτήση για την Κωνσταντινούπολη (αεροδρόμιο ανταπόκρισης), πριν πάρει άλλη πτήση για το Μπακού. Και από εκεί διαδρομή πέντε ωρών με το λεοφωρείο για την Γκάντζα, πόλη όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα το απόγευμα της Τρίτης (13/10).

Την Γκέντσε η οποία ακούστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες λόγω της ιστορίας… αυτοαναίρεσης.

Το ασανσέρ και η προειδοποίηση

Η ομάδα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup από την Εροκσπόρ αν και μ’ αυτό λίγοι ασχολήθηκαν. Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν κάποιες δηλώσεις του Σέρβου προπονητή της ομάδας, Μάρτιν Κνέζεβιτς, ο οποίος έγραψε στο Facebook (δημοσίευση που δεν υπάρχει πλέον) ότι περίμενε το εν λόγω αποτέλεσμα αφού η FIBA δεν ανέβαλε το παιχνίδι.

Όπως ισχυρίστηκε πέντε παίκτες του τραυματίστηκαν μετά από πτώση του ασανσέρ στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα – και είχε προταθεί από την τούρκικη αντίπαλό της – και παρά το αίτημα προς την διοργανώτρια αρχή, αυτή δεν έδειξε να συγκινείται. Ανέφερε μάλιστα ότι για αυτόν τον λόγο, οι πέντε αυτοί παίκτες δεν αγωνίστηκαν.

Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε και η επίσημη θέση της προσεχούς αντιπάλου του Κολοσσού που κάθε άλλο παρά σύμφωνη με τα παραπάνω ήταν. Πιο συγκεκριμένα και βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσαν, οι 4/5 παικτών τους οποίους και κατονόμασε και βρίσκονταν στο ασανσέρ, αγωνίστηκαν κανονικά ενώ ο πέμπτος (Μπακαρί Καμαρά), έμεινε εκτός μετά από απόφαση του προπονητή.

Η Γκέντσε δεν διέψευσε πως δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ασανσέρ του ξενοδοχείου που διέμενε η αποστολή, και το οποίο όπως ξεκαθάρισε, το επέλεξε η ίδια η αζέρικη ομάδα αλλά πως όλα λύθηκαν άμεσα μετά την επέμβαση των εργαζομένων του ξενοδοχείου.

Στην ανακοίνωσή της μάλιστα η αντίπαλος του Κολοσσού, ανέφέρε πως κάλεσε σε απολογία των προπονητή της ομάδας για τις δηλώσεις του και του κατέστησε σαφές ότι δεν είναι σύμφωνη με τις παραπάνω πρακτικές. «Αντί να αναλάβει την ευθύνη της ήττας, είπε ψέματα»… Μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως ουδέποτε ζήτησε την αναβολή του αγώνα από τη FIBA μιας και οι αθλητές δεν είχεν τραυματιστεί.

Δημόσια και τελευταία προειδοποίηση προς τον Κνέζεβιτς, σημειώνοντας πως αν επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο θα τερματίσει άμεσα τη συνεργασία της μαζί του.

Άντε βγάλε άκρη τώρα… Κι όλα αυτά συνέβησαν στην προσεχή αντίπαλο του Κολοσσού που ηττήθηκε με 92-63 στην Τουρκία, πριν από λίγες ημέρες.