Ο Μπριν Ταϊρί προβάρει τα «ασπρόμαυρα» του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει έναν παίκτη με ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα όπως δείχνουν οι μέσοι όροι του απ’ όταν ήρθε στην Ευρώπη.

Μία ανάσα από μία μεταγραφική κίνηση που τον ανεβάζει επίπεδο, προσφέροντάς του μία μονιμη εκτελεστικά απειλή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες τον Μπριν Ταϊρί.

Η εποχή Μυστακίδη ξεκίνησε με ηχηρή ονοματολογία στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικέων και συνέχισε με ψαγμένη επιλογή που βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στους κορυφαίους.

Ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβς που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία – βάσει δυναμικής και ρόστερ – για την ώρα στη σεζόν, έχει ακόμα μεγαλύτερες βλέψεις μετά την είσοδο ενός τόσο επιφανή επιχειρηματία στα διοικητικά της ΚΑΕ. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ρίξει το βάρος τις τελευταίες ώρες στην περιφέρειά τους και την απόκτηση ενός γκαρντ-σκόρερ. Αυτός βρέθηκε και φέρνει στη Θεσσαλονίκη πολύ υψηλές περγαμηνές.

Ο ύψους 188 εκατοστών απόφοιτος του Ole Miss 27χρονος Μπριν Ταϊρί, έχει «βομβαρδίσει» τα καλάθια στην Ευρώπη απ’ όταν αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό το 2022 για λογαριασμό της Οστάνδης, μετά το πέρασμά του από τη Δομινικανή Δημοκρατία και αφότου η πόρτα του NBA δεν άνοιξε παρότι πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με την θυγατρική ομάδα των Ράπτορς.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και μέχρι τώρα, έβγαζε στο ψωμί του στη Βοσνία και την Ιγκοκέα με την οποία συνέχισε μία «παράδοση» που έχει χτίσει, από την παρθενική του σεζόν στο Baskeball Champions League.

Για όποια ομάδα κι αν αγωνιζόταν, όσες ομάδες κι αν έμπαιναν στους κόλπους της διοργάνωσης, ο Ταϊρί Μπριν δεν έπεφτε από το Top-15 των σκόρερ αυτής.

Με τους Βέλγους ήταν 5ος σκόρερ της σεζόν 2022-23 με 17.4 πόντους κατά μέσο όρο, πίσω από τους Μάρκους Φόστερ, Τι Τζέι Σορτς και πολλούς. Η παρουσία του εκεί, του έδωσε εισιτήριο για το σαφώς ανώτερο επίπεδο της Ιταλίας και την Σάσαρι του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου τη σεζόν 2023-24, όντας ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει εκτελεστικά.

Το κοντέρ έγραψε 8ος σκόρερ της διοργάνωσης με 16.1 πόντους κατά μέσο όρο σε εννιά παιχνίδια στην Ευρώπη και 14 πόντους με 2.6 ασίστ στην Ιταλία.

Λίγο πιο πίσω από τον Χάντερ Χέιλ της ΑΕΚ και τον Κάσιους Γουίνστον της Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη, βρέθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον πίνακα των σκόρερ του BCL με 14.9 πόντους σε 28′ ανά ματς και την 13η θέση.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με μία… καλαθομηχανή, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην πόλη το βράδυ της Τρίτης (9/12) κι αν όλα κυλήσουν ομαλά με τις ιατρικές εξετάσεις, θα προσθέσουν στο δυναμικό τους.

Ο φερόμενος ως νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, συνέβαλε (12π., 7 ασ.) κι εκείνος στον αποκλεισμό του πριν από 15 μήνες περίπου από τους ομίλους του BCL στην Τουρκία, ως μέλος της Πετκίμ. Εξέλιξη βέβαια που βγήκε σε καλό για την ομάδα του Καντσελιέρι τότε που έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup.