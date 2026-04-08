O τελικός του FIBA Europe Cup έχει μία «επανάληψη», καθώς ο ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο θα συναντηθούν ξανά, γράφοντας τη δικιά τους ιστορία, μέσα σε λίγες ώρες!

Οι δύο ομάδες του μεγάλου τελικού στο FIBA Europe Cup «κλείδωσαν». Η αρχή έγινε με την Μπιλμπάο, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΠΑΟΚ!

Οι Θεσσαλονικείς είχαν κερδίσει στην Ελλάδα τη Μούρθια με έξι πόντους (01/04, 79-73) και πήγαν στην Ισπανία για τη ρεβάνς, έχοντας ένα «μαξιλαράκι». Τελικά, το προβάδισμά τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς το 89-85 (08/04) σηματοδότησε και την πρόκριση!

«Μοιραίος» για τους γηπεδούχους, ο Χάουαρντ Σαντ Ρος που αστόχησε σε βολή στο φινάλε, ενώ θα μπορούσε να είχε «ισοφαρίσει» για την ομάδα του. Σε μία αναμέτρηση που ο Μπριν Ταϊρί έκανε τρομερά πράγματα σκοράροντας 29 πόντους και «έσβησε» το ματς καριέρας του Νταβίντ ΝτεΤζούλιους, που είχε 41 πόντους!

Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπροστά του μία πάρα πολύ απαιτητική «αποστολή», καθώς θέλει να πάρει «εκδίκηση».

Η μοίρα τα έφερε έτσι, που οι δύο φιναλίστ του τελικού της περασμένης σεζόν θα τα «πουν» ξανά στο μεγάλο ραντεβού. Τότε, η Μπιλμπάο ήταν το κλαμπ που είχε καταφέρει να πάρει και το τρόπαιο. Ακόμα και αν δεν είχε κάνει το 2/2 απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο λόγος; Πολύ απλά είχε κερδίσει με επτά πόντους (72-65) στην Ισπανία, ενώ οι Θεσσαλονικείς με δύο (84-82) στην Ελλάδα.

Πλέον, οι δύο ομάδες είναι στον τελικό του FIBA Europe Cup σε διαδοχικές σεζόν, κάνοντας μέσα σε λίγες ώρες, ό,τι δεν είχε γίνει ποτέ.

Κι όμως, ποτέ δεν είδαμε back-to-back τελικούς από το 2015, από όταν και «γεννήθηκε» η διοργάνωση! Ωστόσο, Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ κατάφεραν με την «επανάληψή» τους να γράψουν ιστορία.

Ήταν ένα τυχαίο γεγονός ή μήπως κάποιο παιχνίδι της «μοίρας», που φέρνει τους Θεσσαλονικείς μπροστά στην «πρόκληση» μίας… εκδίκησης;