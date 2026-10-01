Η περίπτωση του Λευτέρη Μαντζούκα αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα είδηση – μαζί με την νοοτροπία στην άμυνα – για τον Παναθηναϊκό στην εκκίνησή του στη σεζόν.

Ποιος θα περίμενε την πρώτη ημέρα του Οκτώβρη του 2026 με τέτοιο «αστεράτο» ρόστερ πως στον… πλανήτη Παναθηναϊκός, το όνομα που θα ακουγόταν και θα γραφόταν περισσότερο για τα αγωνιστικά του κατορθώματα, θα ήταν εκείνο του Λευτέρη Μαντζούκα; Κανένας πέρα από τον ίδιο ίσως, άντε και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Έλληνας νεαρός, γιατί νεαρός είναι ακόμα άσχετα αν στο μυαλό των περισσοτέρων ο Μαντζούκας κοντεύει τα 30, έδωσε συνέχεια στην εμφάνιση της πρεμιέρας κόντρα στην Παρί με ακόμα πιο πειστική παρουσία απέναντι στην έτερη γαλλική ομάδα της λίγκας, τη Βιλερμπάν. Το βράδυ της Τετάρτης (30/9), ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν ακόμα καλύτερος, δικαιώνοντας ουσιαστικά και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την εμπιστοσύνη που του δείχνει.

Αθόρυβα, δίχως τυμπανοκρουσίες αφού άλλωστε αυτές δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο του άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο Λευτέρης Μαντζούκας κάνει τη δουλειά. Και όσο συμβαίνει αυτό, θα έχει χώρο και χρόνο στο ροτέισον των «πρασίνων».

Φυσικά και οι απουσίες πρωτοκλασσάτων παικτών και ιδίως εκείνη του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έχουν παίξει τον δικό τους σημαντικό ρόλο για να ξεκινάει ο Λευτέρης Μαντζούκας βασικός και στα τρία επίσημα παιχνίδια του «τριφυλλιού» (Παρί, ΠΑΟΚ, Βιλερμπάν). Μία ευκαιρία ωστόσο που την έπιασε από τα μαλλιά.

Το στάτους του Λευτέρη Μανντζούκα στον Παναθηναϊκό της περιόδου 2026-27 μπορεί έως έναν βαθμό και για την ώρα να έτυχε λόγω τραυματιών, όμως κυρίως πέτυχε. Και το Ole.gr έχει το ρεπορτάζ, εξηγώντας το γιατί.

Η επιθυμία για επιστροφή και το ραντεβού με Ομπράντοβιτς

Το περασμένο καλοκαίρι και στην προσπάθεια των «πρασίνων» να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη, σπουδαία και μεγάλα ονόματα του χώρου παρέλασαν και στρατοπέδευσαν εν τέλει στο Telekom Center Athens.

Από τον Γιαμπουσέλε, τον Μπόνγκα, και τον Φρανσίσκο μέχρι τον Μπαντιό και τον Φαλ. Όλοι τους συμφώνησαν, ντύθηκαν στα πράσινα και ανακοινώθηκαν. Δεν συνέβη το ίδιο και με τον Λευτέρη Μαντζούκα παρότι είχε να αγωνιστεί για το «τριφύλλι» από την περίοδο 2023-24, με περιορισμένο ρόλο τότε.

Κι αυτό διότι ο παίκτης άνηκε στον Παναθηναϊκό, αφού το 2024 και πριν χωρίσουν για λίγο οι δρόμοι του, Παναθηναϊκός και Μαντζούκας υπέγραψαν πρόωρη επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028.

Όπως και στην περίπτωση του Σαμοντούροβ, ο Παναθηναϊκός αφού πρώτα τον δάνεισε σε Άρη και Μαρούσι (2024-25), άναψε το πράσινο φως να δοκιμάσει το άλλοτε next big thing του ελληνικού μπάσκετ, την τύχη του στο κολεγγιακό πρωτάθλημα.

Μία εμπερία που δεν εξελίχθηκε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό «φτερό», παρότι άρχισε με καλούς οιωνούς με τους Οκλαχόμα Στέιτ Ουόριορς. Ο Μαντζούκας όμως προσβλήθηκε από λοιμώδη μονοπυρήνωση νωρίς μέσα στη σεζόν και αφού το πάλεψε αρκετά, αποχώρησε τον Φλεβάρη από την Οκλαχόμα για να γυρίσει στην Ελλάδα.

Μία συνθήκη που τον ταλαιπώρησε αφάνταστα πολύ. Η ίασή της δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Αμερική κάτι που τον απογούτευσε. Σε μία τέτοια κατάσταση, είχε ανάγκη από ένα ασφαλές περιβάλλον και τους δικούς του ανθρώπους για να αναρρώσει αφού το μπάσκετ, μπήκε και ορθώς σε δεύτερη μοίρα για κάποιους μήνες.

Όσο περνούσαν οι μήνες αισθανόταν όλο και καλύτερα με την καθημερινή τριβή με τη «σπυριάρα» να μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή του. Εκείνη περίπου την περίοδο, αποφασίστηκε και η αλλαγή σελίδας στον Παναθηναϊκό.

Η έλευση του Ομπράντοβιτς στους πράσινους βρήκε τον αποφασισμένο Λευτέρη Μαντζούκα σε αυτούς. Όπως συνέβη με όλους τους παίκτες που βρίσκονταν τότε στην Ελλάδα, ο Ζοτς τους φώναξε στο γραφείο του τις λίγες εκείνες ημέρες που ήρθε για να ανακοινωθεί και να παρουσιαστεί. Και συνομίλησε με έναν προς έναν ακούγοντας από τους παλιούς τα τεκτενόμενα της προηγούμενης χρονιάς – όταν και εστίασε στην προτεραιότητα της άμυνας – και από τους νέους, την οπτική τους ως προς την επόμενη ημέρα.

Στο τετ-α-τετ αυτό που είχαν οι δύο άνδες, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φρόντισε να δώσει ακόμα περισσότερο «καύσιμο» ή αλλιώς τροφή για σκέψη στον ούτως ή άλλως αποφασισμένο Λευτέρη Μαντζούκα. «Σε πιστεύω αλλά είναι μονάχα στο χέρι σου όλο αυτό. Δώσε τα όλα στην άμυνα και όλα τα άλλα θα έρθουν», του είπε με κλειστές τις πόρτες. Κάτι που τον γέμισε με εμπιστοσύνη αλλά και του έδειξε τον δρόμο.

Τις επόμενες εβδομάδες και αφήνοντας το πρόβλημα υγείας του πίσω, ο Μαντζούκας δούλεψε πάρα πολύ σκλήρά. Είτε με τους γυμναστές/προπονητές του Παναθηναϊκού, είτε μόνος του. Έλιωσε στο παρκέ και στο γυμναστήριο, έκανε πάρα πολλά σουτ υπενθυμίζοντας διαρκώς στον εαυτό του, την πίστη του στις ικανότητές του.

Και τα αποτελέσματα των όσων συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, βγαίνουν στο παρκέ. Ο Λευτέρης Μαντζούκας προσωποποιεί ακριβώς ό,τι αρέσει στον Ομπράντοβιτς να βλέπει. Έναν παίκτη που σκυλιάζει στην άμυνα, που παίρνει το πιο βαρετό ίσως πράγμα στο μπάσκετ των επαγγελματιών και του θεάματος, ως προτεραιότητα. Ο παίκτης που γίνεται η σκιά των αντιπάλων του.

Έγινε πιο γρήγορος και σβέλτος στην κίνησή του, τα πόδια του δυνάμωσαν. Και η μεγάλη αυτή εικόνα σε συνδυασμό με την ικανότητά του στο μακρινό σουτ, έχουν φέρει τον Λευτέρη Μαντζούκα πρώτο σε χρόνο συμμετοχής κατά μέσο όρο στα δύο αυτά πρώτα ματς της Euroleague.

Οπωσδήποτε και το δείγμα γραφής είναι μικρό. Ο χρόνος και ο ρόλος του θα συρρικνωθεί με την επιστροφή του Χέις-Ντέιβις και όταν το ρόστερ λάβει την τελική του μορφή με το come back των τραυματιών. Παρόλα αυτά ο Λευτέρης Μαντζούκας μοιάζει πεινασμένος να μην αφήσει τούτη τη φορά την ευκαιρία να πάει χαμένη.