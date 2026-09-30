Παναθηναϊκός Vs. Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague ή αλλιώς μία ανάμνηση που έχει σφηνωθεί στο μυαλό του Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Η αυλαία του πρώτο μέρους της εναρκτήριας διπλής εβδομάδας – από τις 9 που θα ακολουθήσουν – της Euroleague, πέφτει στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Βιλερμπάν.

Η επιστροφή των πρασίνων στις εκτός των συνόρων υποχρεώσεις, τους βρίσκει αν και λαβωμένους από τραυματισμούς ακόμα (τους γνωστούς συν τον Χουάντσο), αποφασισμένους να μετατρέψουν τον χαμένο ημιτελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στον ΠΑΟΚ σε… κίνητρο.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναμενόταν σαφώς πιο ενισχυμένο την τρέχουσα περίοδο πλην όμως ο… θείος από το Σικάγο (Ασία για την ακρίβεια) της Βιλερμπάν, δεν άλλαξε τελικώς το στάτους της ομάδας του Τόνι Πάρκερ που εκτελεί χρέη προέδρου-προπονητή.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η εν λόγω αναμέτρηση – και η παροικία των συμπατριωτών του στο πράσινο στρατόπεδο – μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να παρακολουθήσει έστω και εξ’ αποστάσεως αν οι υποχρεώσεις του με τους Σπερς του το επιτρέψουν, το ματς ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Και να θυμηθεί τα όσα είχε ζήσει στο ίδιο γήπεδο, πέντε χρόνια πίσω.

Όχι πως τα έχει ξεχάσει, βάσει των δηλώσεών του προ ολίγων μηνών όταν ρωτήθηκε για την πιο καυτή ατμόσφαιρα. «Η ομάδα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Παναθηναϊκός. Όταν μιλάμε για εχθρική ατμόσφαιρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο», είχε πει ο Γάλλος πριν από μερικούς μήνες, γεγονός το όποιο είχε αναπαράξει και η επίσημη σελίδα του «τριφυλλιού», καλώντας τον στο Telekom Center Athens.

Όχι πως πρόλαβε να ζήσει στο πετσί του τη Euroleague σε όλη της τη δυναμική. Ήταν μετά covid-19 περίοδος με μερικούς περιορισμούς ακόμα. 13 παιχνίδια πρόλαβε όλα κι όλα να παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ο σούπερ σταρ των Σπερς, ακόμα κι έτσι βέβαια η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ του έχει μείνει αξέχαστη.

Απέναντι σε έναν τελείως διαφορετικό με το σήμερα Παναθηναϊκό. Μία ομάδα εσόδων-εξόδων που είχε τον Δημήτρη Πρίφτη στην άκρη του πάγκου. Η Βιλερμπάν είχε φύγει με το «διπλό» εκείνο το βράδυ από το Μαρούσι (84-70) χάρις τη ραψωδία του Έλι Οκόμπο, πριν εκείνος μετακομίσει στη Μονακό, που τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους.