Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη-θρίλερ στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις σε ένα παιχνίδι που έκλεψε την παράσταση η παρουσία του Σακίλ Ο’Νιλ. Το Ole.gr έψαξε και εξηγεί…

Κάθε παιχνίδι της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκεται για πρεμιέρα της σεζόν (εντός έδρας) και κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, προσελκύει τα ανάλογα «φώτα της δημοσιότητας». Οι φίλοι των Λιθουανών άλλωστε φροντίζουν για αυτό μετατρέποντας τη Zalgirio Arena σε μία ξεχωριστή συνθήκη όπου κάθε φίλος του μπάσκετ θέλει να ζήσει από κοντά.

Ο βασικός ωστόσο λόγος που ο Σακίλ Ο’Νιλ βρέθηκε στη λιθουανική πόλη την 29η του Σεπτέμβρη 2026 και παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν αγωνιστικός.

Έστω κι αν όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου στην οποία έδωσε το παρών πριν δυο βδομάδες, πάντα ήθελε να παρακολουθήσει ένα ευρωπαϊκό ματς μεγάλου ανταγωνισμού σε τέτοια ατμόσφαιρα. Ούτε η παρουσία του σπουδαίου Σαμπόνις, ο οποίος ήταν ένας από τους αγαπημένους παίκτες μεγαλώνοντας, αποτέλεσε τον κύριο λόγο της επίσκεψής του στη Λιθουανία.

Αυτή είχε να κάνει με μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας με την οποία συνεργάζεται εδώ και λίγο διάστημα και η οποία έχει τις ρίζες της στη Λιθουανία, με παγκόσμια φυσικά εμβέλεια.

Ο λόγος για την NordVPN security, η οποία όπως υποδηλώνεται και στην ονομασία της, έχει ως ναυαρχίδα της τα VPN. Πρόκειται για μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας γνωστή για τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), η οποία προσφάτως συνεργάστηκε με τον θρυλικό Σακίλ Ο’Νιλ, σε ρόλο πρεσβευτή, για το σχετικά νέο προϊόν της. Ένα «antivirus επόμενης γενιάς», όπως το παρουσιάζει.

Η NordVPN έχει διαγράψει μία πολύ πετυχημένη πορεία περίπου 14 ετών και η αξία της αποτιμάται γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γιατί όμως προσέγγισε τον Σακίλ Ο’Νιλ;

Ο συνιδρυτής της εταιρίας, Ειμάντας Σαμπαλιάουσκας, ο οποίος έδωσε το παρών στη συνέντευξη Τύπου που είχε στηθεί για τον Σακίλ Ο’Νιλ δυο εβδομάδες πριν στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη NordVPN, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε ο άλλοτε σούπερ σταρ των Λέικερς και πολύ πετυχημένη (τηλε)περσόνα του σήμερα.

«Δεν θέλεις κάποιο διάσημο μεν αλλά παλιό πρόσωπο. Θέλαμε κάποιον που να ταιριάζει πραγματικά με το brand μας. Σακίλ Ο’Νιλ και ασφάλεια πάνε μαζί. Από τη φύλαξη της ρακέτας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας στο μπάσκετ μέχρι την πρόσφατη ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος του FBI, ο Σακ θεωρείται η προσωποποίηση της ασφάλειας.»

«Ο Σακ μοιράζεται τις ίδιες αξίες με τη μάρκα και το προϊόν μας. Ο ίδιος ενσαρκώνει την έννοια της ‘προστασίας’. Τη βιώνει καθημερινά, όπως ακριβώς και η NordVPN, οπότε η απόφαση ήταν αυτονόητη», δήλωσε η υπεύθυνη διαχείρισης της μάρκας της NordVPN.

Αν και η NordVPN είναι γνωστή για τις σημαντικές επενδύσεις της στο influencer marketing μέσω διαφημίσεων στο YouTube, η εταιρεία επιθυμεί να προωθήσει και τα υπόλοιπα προϊόντα της.

«Για να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα σε παγκόσμια κλίμακα, χρειαζόμασταν μια προσωπικότητα τεράστιου βεληνεκούς, και ο Σακίλ Ο’Νιλ είναι ακριβώς αυτό. Τεράστιος.»