Το Βελιγράδι ταιριάζει και μάλιστα πολύ απ’ ότι φαίνεται στον Λούκα Βιλντόζα που έχει βάλει πλώρη για μεγάλο ρεκόρ αν και νωρίς ακόμα στη σεζόν.

Θεώρηση βιαστική δεδομένου του ελάχιστου δείγματος γραφής; Ίσως και ναι. Από την άλλη βέβαια, η… καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι δεν είναι Λούκα Βιλντόζα;

Ο Αργεντίνος γκαρντ που πέρασε και σχεδόν δεν ακούμπησε από τους «αιώνιους» παρότι έγινε μέλος τους με μεγάλες προσδοκίες, επέστρεψε στο Βελιγράδι για να βρει ξανά στην μπασκετική του υγεία. Όχι για τον Ερυθρό Αστέρα αυτή τη φορά αλλά για το αντίπαλο δέος, συνθήκη που έχει ζήσει ξανά και από το πέρασμά του στα μέρη μας (πρώτα Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό).

Ο συμπαθής κατά τα άλλα Βιλντόζα που δεν δημιούργησε κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στους πράσινους ούτε στους κόκκινους, προτάσσοντας τον επαγγελματισμό του, έχει βρει ρόλο στην Παρτιζάν. Και αυτό τον κάνει να ανθίζει ξανά.

Οι Σέρβοι που κάθε άλλο παρά γέμισαν το μάτι στην offseason και τα φιλικά προετοιμασίας που έδωσαν, έχουν ξεκινήσει με 2/2 τις επίσημες υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα πριν δοκιμάσουν να περάσουν και από το Μόναχο το βράδυ της Παρασκευής (2/10).

Σε μια σεζόν μπασκετικής δικαίωσης, όπως διαφαίνεται και αναμένεται, για τον πολύ ταλαντούχο και πολυτέλεια Κάρλικ Τζόουνς που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά (20 πόντοι, 7.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα δύο πρώτα ματς), υπάρχει και ο Λούκα Βιλντόζα. Που κάνει φανερή αλλά και αθέατη σπουδαία δουλειά στην εκκίνηση.

Ο πρώην γκαρντ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του Πεναρόγια για την ώρα μετά τον πολιτογραφημένο Νοτιοσουδανό με 11,5 πόντους αν και το σκοράρισμα δεν αποτελεί το εντυπωσιακό της περίστασης. Αυτό που βγάζει… μάτι είναι τα κλεψίματα, με τον Λούκα Βιλντόζα να έχει πραγματοποιήσει 4 στην πρεμιέρα με την Αρμάνι και 6 στο Παρίσι απέναντι στην Παρί. Δηλαδή πέντε ανά παιχνίδι.

Φυσικά το απίστευτα υψηλό αυτό νούμερο αναμένεται να σημειώσει πτώση με το πέρας των αγώνων αφού η σεζόν είναι μαραθώνιος κι όχι αγώνας σπριντ. Το νούμερο πάντως που δείχνει ότι μπορεί να κυνηγήσει ο Λούκα Βιλντόζα είναι τα 72 κλεψίματα του Τόμας Ουόκαπ την περίοδο 2022-23 με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τα περισσότερα που έχει καταγράψει ποτέ κανείς σε μια σεζόν της Euroleague.

Το μπάσκετ βέβαια έχει αλλάξει και μαζί και το φορμάτ της διοργάνωσης. Περισσότεροι αγώνες, περισσότερες ευκαιρίες για ρεκόρ σε σύνολο αναμετρήσεων. Αφού ο μέσος όρος κλεψιμάτων σε μια σεζόν παραμένει από το μακρινό 2000-01. Εκείνο το άπιαστο 3,7 κλεψίματα ανά ματς των Ίβιτσα Μάριτς (Ζάνταρ) και Τζαμέλ Ριτς (Λουγκάνο), σε 10 βέβαια παιχνίδια.

Ένας άλλος άλλοτε παίκτης της Παρτιζάν μεταξύ άλλων (Φρεντ Χάουζ), είναι ο παίκτης της Euroleague με τον υψηλότερο μέσο όρο κλεψιμάτων καριέρας (2.5), μακριά από κάθε άλλο. Στο Top20 και ο Δημήτρης Διαμαντίδης με 1,6 ανά παιχνίδι, στα 278 ματς που πάτησε παρκέ σε επίπεδο Euroleague.