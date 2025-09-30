Οι δύο γίγαντες του ελληνικού μπάσκετ – τις τελευταίες δεκαετίες – έχουν κατορθώσει να αφήσουν το στίγμα τους και στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Το αποτύπωμά τους είναι μεγάλο, όπως και το μέγεθός τους. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στα κατορθώματα και τις διακρίσεις τους. Όχι μονάχα όσον αφορά το παρελθόν αλλά και το εγγύς μέλλον. Με εγγυημένο συμβόλαιο στη Euroleague, μέτοχοι και για την πλειονότητα του μπασκετικού πλανήτη, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αποτελούν τους βασικούς υποψήφιους για τις δύο πρώτες θέσεις στα Power Rankings που κυκλοφορούν. Όλα αυτά, λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ του θεσμού για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Το ελληνικό ενδιαφέρον ωστόσο, δεν περιορίζεται μονάχα στους δύο εκπροσώπους της «γαλανόλευκης» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου» αλλά και σε διάφορα άλλα μέλη που βρίσκονται στους κόλπους της.

Από προπονητές (Σφαιρόπουλος, Ιτούδης. Σπανούλης), μέχρι παίκτες (Καλάθης, Παπαγιάννης) αλλά και διαιτητές. Η ελληνική δύναμη των οποίων προσφάτως αυξήθηκε.

Πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα το 26ο pre-season σεμινάριο για τους ρέφερι της διοργάνωσης, υπό την εποπτεία του Ντάνιελ Ιερεθουέλο. Ο βετεράνος Ισπανός διαιτητής, ετοιμάζεται για την 3η του αγωνιστική περίοδος ως αρχι-διαιτητής και υπέυθυνος ορισμών.

Ανάμεσα σε αυτούς και οι πέντε νεοφερμένοι στο έμψυχο δυναμικό, με τον Γιάννη Τηγάνη να συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους. Ο ένας εκ των τριών διαιτητών σε δύο από τους τέσσερις περσινούς Τελικούς αιωνίων (Game 1 και Game 4), βρισκόταν μέχρι πρότινος στις λίστες της FIBA, ως «σφυρίχτρα» αναμετρήσεων του FIBA Europe Cup ανδρών και διοργανώσεων της παγκόσμιας Ομοσπονδίας στις γυναίκες.

Αναβάθμιση λοιπόν για τον Έλληνα διεθνή ρέφερι που ήρθε να βάλει το όνομά του δίπλα σε αυτό των Γιάννη Φούφη, Βασίλη Πιτσίλκα και Βασιλικής Τσαρούχα. Μία τριάδα που βρισκόταν στους πίνακες της Euroleague και του EuroCup ήδη.