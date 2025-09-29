Η αγάπη των φίλων του Παναθηναϊκού – και όχι μόνο – για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μόνο τυχαία δεν είναι.

Τι όμορφη κίνηση και τι αληθινή αντίδραση. Τα γενέθλια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχαν κάτι και από παιδική, άδολη αγάπη…

Ο Ισπανός σταρ των «πρασίνων» τριαντάρισε και πέρασε την ημέρα των γενεθλίων του στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός όπως και οι υπόλοιπες ομάδες της Euroleague ανεβάζουν στροφές και ετοιμάζονται για την πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της «γηραιάς ηπείρου».

Την Κυριακή (28/9) παραμονές του αγώνα με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κλείνει 30 χρόνια ζωής, μπαίνοντας στον 31ο.

Έξω από το γήπεδο και πιο συγκεκριμένα στο πάρκινγκ των παικτών και του σταφ της ομάδας, τον περίμενε μία έκπληξη. Μικροί φαν του ίδιου αλλά και του Παναθηναϊκού, του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του, τραγουδώντας το γνωστό τραγούδι στα αγγλικά.

Ο ίδιος έδειξε να το χαίρεται, ευχαριστώντας τους πιτσιρικάδες για τις ευχές και στα ελληνικά μεταξύ άλλων με ένα πλατύ χαμόγελο.

Την τελευταία διετία που έγινε κάτοικος Αθήνας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει κερδίσει φίλους και αντιπάλους με την συμπεριφορά του, φανερώνοντας ξανά και ξανά την μεγάλη αγάπη που τρέφει για τα παιδιά αλλά και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Πάντοτε «παρών» σε δράσεις που αφορούν παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, πρώτος σε δράσεις της One Team, δίχως να αναζητά την προβολή. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να προσφέρει και με άλλους τρόπους πέρα από το μπάσκετ. Το δείχνει άλλωστε και στην πατρίδα του, όπου έχει ανοίξει με τον αδερφό του Μπίλι ίδρυμα για παιδιά.