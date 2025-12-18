Ο Βασίλης Σπανούλης «ξέσπασε» μετά τη νέα ήττα της Μονακό. Από ποιους παίκτες «ζήτησε» να κάνουν το… βήμα παραπάνω;

H Μονακό δεν… πατάει καλά στη Euroleague. Τον τελευταίο καιρό έχει αρκετά «στραβοπατήματα».

Ένα από αυτά ήταν και η ήττα στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια (17/12, 85-73) για την 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μία αναμέτρηση, που έφερε και το «ξέσπασμα» του Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός ήταν απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας του και στο τέλος εξέφρασε τα «παράπονά» του.

Αρχικά, αυτό έγινε πως στις δηλώσεις του στη Euroleague δηλώνοντας πως η ομάδα του δεν είναι για τα Play Offs, με εκείνους «μπροστάρηδες»!

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του:

«Είμαστε σε κακή περίοδο. Δεν είμαστε ομάδα για τα Play Offs, πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Ξαφνικά γίναμε η τυπική Μονακό, όταν όλα πηγαίνουν καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν έχουμε μεγάλο ροτέισον, δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, πρέπει να βρούμε λύση».

Vassilis Spanoulis momentos después de caer ante el Baskonia.



"No somos un equipo de playoffs ahora mismo. Tenemos que encontrar nuestra identidad. No tenemos una rotación grande. No tenemos suficientes jugadores, tenemos que encontrar la solución".pic.twitter.com/INCQ5VpzJy — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 17, 2025

Κάτι που επανέλαβε και στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας πως το κλαμπ του -αυτή τη στιγμή- δεν είναι ούτε για τα Play-In. Ωστόσο, στο τέλος «ζήτησε» από μία συγκεκριμένη ομάδα παικτών της Μονακό να βγει μπροστά.

Ποια ήταν αυτή; Οι βετεράνοι, δηλαδή αυτοί που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Κι αυτό, γιατί θέλει η ομάδα του να πατήσει το «reboot» για τη συνέχεια.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν παίζουμε καλό μπάσκετ, δεν είμαστε ομάδα Play Offs, δεν είμαστε ομάδα Play-In. Παίζουμε πολύ άσχημα, χωρίς ενέργεια. Πρέπει να βρω λύση. Όλα πηγαίνουν ανάποδα και ήρθε ή ώρα να βγουν μπροστά οι έμπειροι παίκτες για να γυρίσουμε στις βασικές αρχές μας».