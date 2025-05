Ergin Ataman: “We’ll come here with the mentality to close the series on Friday”



Coach setting the tone for the next step! 🔜💚



Watch full on CLUB 1908 📲



👉 https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/LzTbZLMwkK