Όλα τα βλέμματα «έκλεψε» η επική μπλούζα του Σάσα Βεζένκοφ, που είχε για… πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν πριν το πρώτο τζάμπολ, στον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens, με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της Euroleague.

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων», εδώ και λίγη ώρα, έχει αποχωρήσει από το ξενοδοχείο που βρισκόταν. Τελευταία στάση που θα κάνει είναι το Μαρούσι, ώστε να ξεκινήσει και η «μάχη» με τους Μαδριλένους.

Tonight, all roads lead to Telekom Center Athens.



Let’s support our team with passion and give them an extra push with the power of our voices as they fight for the EuroLeague trophy!



Stand with us. Be loud. Fight together. 🔥#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight… pic.twitter.com/XuZDclMqVO — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 24, 2026

Όπως είναι λογικό, υπήρχαν αρκετές κάμερες, κατά την είσοδο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τι ήταν αυτό που «έκλεψε» όλα τα βλέμματα; Η επική μπλούζα του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο MVP της φετινής κανονικής διάρκειας εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι που είχε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, κεντρική φιγούρα τον Γιώργο Μπαρτζώκα και έγραφε: «Athens Calling».

Με όλα τα μάτια να είναι στραμμένα στον Βούλγαρο φόργουροντ, κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο, ώστε να επιβιβαστεί στο πούλμαν μαζί με τους συμπαίκτες του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επιβίβαση των παικτών του Ολυμπιακού, με τελικό σταθμό το Telekom Center Athens: