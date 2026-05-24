Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν πριν το πρώτο τζάμπολ, στον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens, με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της Euroleague.
Η αποστολή των «ερυθρολεύκων», εδώ και λίγη ώρα, έχει αποχωρήσει από το ξενοδοχείο που βρισκόταν. Τελευταία στάση που θα κάνει είναι το Μαρούσι, ώστε να ξεκινήσει και η «μάχη» με τους Μαδριλένους.
Όπως είναι λογικό, υπήρχαν αρκετές κάμερες, κατά την είσοδο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Τι ήταν αυτό που «έκλεψε» όλα τα βλέμματα; Η επική μπλούζα του Σάσα Βεζένκοφ.
Ο MVP της φετινής κανονικής διάρκειας εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι που είχε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, κεντρική φιγούρα τον Γιώργο Μπαρτζώκα και έγραφε: «Athens Calling».
Με όλα τα μάτια να είναι στραμμένα στον Βούλγαρο φόργουροντ, κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο, ώστε να επιβιβαστεί στο πούλμαν μαζί με τους συμπαίκτες του.