Ο Ντίνος Γενηδουνιάς δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας.

Ο αρχηγός της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενηδουνιάς, ήταν δίπλα στην προσπάθεια του μπασκετικού τμήματος, στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, που διεξάγεται στην Αθήνα.

Μάλιστα, έγινε «ένα» με τους φιλάθλους των Πειραιωτών που κατέκλυσαν το Telekom Center και έζησε πολύ έντονα τον θρίαμβο της ομάδας του κόντρα στο σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στοχεύει στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00), όπου θα θελήσει να πάρει εκδίκηση για όσα έγιναν στο Κάουνας πριν από τρία χρόνια.

Μένει να φανεί, εάν ο Ντίνος Γενηδουνιάς θα δώσει και πάλι το «παρών», για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

